Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di giovedì 12 dicembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 9 AL 14 DICEMBRE 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 12 dicembre 2024 (puntata 6589): Roberto affronta Michele

Alice riceverà una lezione da Micaela

Alice (Fabiola Balestriere), dopo l’ultimatum di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), riprende il suo stage in radio. La ragazza riceverà una dura lezione da parte di Micaela (Gina Amarante), con cui c’è un’antipatia reciproca praticamente dal primo momento in cui si sono viste. Roberto, invece, decide di affrontare Michele (Alberto Rossi), che ha ignorato la sua richiesta di non continuare con l’inchiesta giornalistica sul caporalato, un’inchiesta che va a toccare molto da vicino gli affari dei Gagliotti, principali inserzionisti della radio.

Nunzio e Rossella fanno progetti per il futuro

Nunzio (Vladimir Randazzo) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) si trovano a Madrid e, non avendo più impedimenti, possono finalmente viversi la loro storia d’amore, iniziando a fare anche progetti per il futuro. Anche grazie all’intercessione di Mariella (Antonella Prisco), Guido (Germano Bellavia) e Salvatore (Cosimo Alberti), nel frattempo, ritrovano il loro rapporto di amicizia.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.