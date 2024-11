Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di lunedì 11 novembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole dell’11 novembre (puntata 6566): Michele e Silvia scoprono ciò che è successo a Rossella

Nunzio decide di parlare con Diana

Dopo aver vissuto un momento di passione con Rossella (Giorgia Gianetiempo), Nunzio (Vladimir Randazzo) decide di parlare a Diana (Sara Zanier) ma le cose non andranno come lui sperava. Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci), nel frattempo, scoprono quello che ha subito Rossella dal suo primario e reagiranno, trovandosi su posizioni opposte.

Giulia vuole riavvicinare il quartiere al Centro Ascolto

Decisa a fare qualcosa per riavvicinare il quartiere al Centro Ascolto e combattere i pregiudizi contro gli immigrati, Giulia (Marina Tagliaferri) chiederà l’aiuto di Don Antoine (Hakim Gouem), ma l’idea vincente arriverà da Rosa (Daniela Ioia). Marina (Nina Soldano) non vede di buon occhio la condotta troppo leggera di Alice (Fabiola Balestriere) che si appresta a cominciare il suo stage in radio, ma la ragazza con la sua vitalità troverà il modo di stupirla.

