Michele ignaro di ciò che è successo ad Assane

Rossella (Giorgia Gianetiempo) continua a subire gli effetti del forte stress psicofisico causato dal comportamento che il primario Fusco (Marco Mario De Notaris) sta tenendo nei suoi confronti. Dopo un nuovo episodio preoccupante, però, Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) decidono stavolta di intervenire. Michele, nel frattempo, ignaro di quanto accaduto nei campi dei Gagliotti, cerca di capire che fine abbia fatto Assane (Tanor Diakate).

Jimmy non vuole trasferirsi a casa di Valeria

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è sempre più travolto dall’incidente che rischia di causare molti problemi ai cantieri, sia legali che di immagine. Niko (Luca Turco), pressato da Valeria (Benedetta Valanzano), invece, è irremovibile riguardo al trasferimento a casa sua insieme a Jimmy (Gennaro De Simone). Quest’ultimo, che non vuole cambiare casa, si giocherà l’ultima carta per restare a Palazzo Palladini.

