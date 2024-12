Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 11 dicembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole dell’11 dicembre 2024 (puntata 6588): Damiano arresta il colpevole dell’aggressione a Don Antoine

Alice vuole seguire i consigli di Marina

Alice (Fabiola Balestriere), dopo la disavventura vissuta con Vinicio (Gianluca Spagnoli) e lo spavento che ha fatto prendere a Marina (Nina Soldano) e a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), sembra finalmente intenzionata a seguire i consigli di sua nonna. Roberto, invece, scopre che Michele (Alberto Rossi) non sta rispettando i suoi veti editoriali e sta proseguendo con la sua inchiesta sul caporalato che riguarda anche gli affari della famiglia Gagliotti, inserzionisti di punta della radio.

Damiano riesce a far scagionare Pasquale

Damiano (Luigi Miele) riesce ad arrestare il vero colpevole dell’aggressione a Don Antoine (Hakim Gouem). Grazie all’operazione da lui gestita, quindi, Pasquale (Giandomenico Smilzo), il principale sospettato dell’aggressione, viene scagionato. Questo episodio porta Luisa (Assia Serrato), la madre di Pasquale, e Rosa (Daniela Ioia) a sancire un’inattesa riconciliazione, dopo mesi passati a farsi la guerra.

