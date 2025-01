Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 10 gennaio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 10 gennaio 2025 (puntata 6610): Mariella riceve l’invito di un uomo

Jimmy discute con suo nonno

Il ruolo di Renato (Marzio Honorato) come “consigliere sentimentale” di suo nipote Jimmy (Gennaro De Simone) comincia a stare sempre più stretto al ragazzino che inizia a non sopportare più la presenza invadente del nonno, tanto da arrivare ad un insolito e duro scontro con lui.

Mariella ricontatta Mimmo

Delusa dal comportamento di Enrica (Giulia Sanna), che non l’ha supportata nelle sue accuse contro il primario Fusco (Marco Mario De Notaris), Rossella (Giorgia Gianetiempo) si troverà ad affrontare da sola le conseguenze della sua coraggiosa testimonianza. Spinta da Cerruti (Cosimo Alberti) a rimettersi in gioco dopo la separazione con Guido (Germano Bellavia), Mariella (Antonella Prisco) decide di ricontattare Mimmo (Massimo Peluso), l’uomo che ha conosciuto durante la notte di Capodanno a casa di Bice (Lara Sansone). Mimmo rilancia con un appuntamento, spiazzando la donna. Mariella accetterà l’invito dell’uomo?

