Nuove anticipazioni di lunedì 10 febbraio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione.

Anticipazioni Un posto al sole del 10 febbraio 2025 (puntata 6631):

Assane è stato scoperto da Gagliotti

L’idea di Michele (Alberto Rossi) di chiudere la sua inchiesta sul caporalato, in particolare sullo sfruttamento dei lavoratori irregolari che si compie nell’azienda guidata da Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo), con una testimonianza visiva, cruda e significativa, potrebbe non andare come sperato e avere delle pericolose ripercussioni sul povero Assane (Tanor Diakate), che è stato scoperto mentre faceva alcune riprese di nascosto con uno smartphone, e anche sul giornalista stesso.

Luca amareggiato per il progredire della malattia

Giulia (Marina Tagliaferri) proverà a mitigare la profonda amarezza di Luca (Luigi Di Fiore), per il nuovo momento di défaillance dovuto all’Alzheimer durante una passeggiata con Manuel (Manuel D’Angelo), ma sarà qualcun altro a fare un gesto capace di rincuorare il dottore. Dopo le premesse non proprio incoraggianti, come andrà a finire l’appuntamento fra Mariella (Antonella Prisco) e Mimmo (Massimo Peluso)?

