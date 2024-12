Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 10 dicembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 10 dicembre 2024 (puntata 6587): Rossella e Nunzio si godono il loro amore

Rosa e Luisa si sono riavvicinate

La vicenda riguardante Pasquale (Giandomenico Smilzo) ha fatto riavvicinare Rosa (Daniela Ioia) e Luisa (Assia Serrato). Le indagini che Damiano sta conducendo sul vero aggressore di don Antoine (Hakim Gouem), nel frattempo, sembrano sul punto di fare un notevole passo avanti. Una brutta avventura porterà Alice (Fabiola Balestriere) ad avere un duro scontro con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Marina (Nina Soldano), però, riuscirà a far capire alla nipote che è arrivato il momento per lei di cambiare atteggiamento e investire seriamente sul proprio futuro.

Samuel in ansia

Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Nunzio (Vladimir Randazzo), dopo essersi ritrovati, si godono finalmente il loro amore a Madrid. Per raggiungere Rossella in aeroporto e partire con lei, però, Nunzio ha lasciato a Samuel (Samuele Cavallo) l’intera gestione della cucina del Vulcano. Per questo motivo, Samuel viene assalito dall’ansia.

