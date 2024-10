Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 1° novembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 28 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 1° novembre (puntata 6560): cresce la sintonia tra Samuel e Manuela

Rosa sotto pressione a causa dei pettegolezzi

Dopo l’agguato subito da Luisa (Assia Serrato) con le sue amiche, Rosa (Daniela Ioia) è sempre più sotto pressione a causa dei pettegolezzi che circolano nel quartiere riguardo la sua amicizia con don Antoine (Hakim Gouem). Anche quest’ultimo è giunto alla conclusione che è arrivato il momento di fare qualcosa. La rivelazione inaspettata di Eugenio (Paolo Romano) sembra aver messo in crisi Viola (Ilenia Lazzarin), già molto provata per la situazione di Damiano (Luigi Miele). Che sia l’inizio di un riavvicinamento?

Micaela guarda con sospetto Samuel e Manuela

La sintonia tra Samuel (Samuele Cavallo) e Manuela (Gina Amarante) sta crescendo sempre di più. A causa di ciò, Nunzio (Vladimir Randazzo) si mostra preoccupato per l’amico e anche Micaela (Gina Amarante), con cui Samuel ha avuto una storia finita male, sta cominciando a guardare con sospetto la vicinanza tra lui e la sua sorella gemella.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.