Nuove anticipazioni di mercoledì 1° gennaio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 3 GENNAIO 2025

Anticipazioni Un posto al sole del 1° gennaio 2025 (puntata 6602-6603): Capodanno movimentato per Mariella e Bice

Guido festeggia il Capodanno con Claudia

Si prospetta un ultimo dell’anno molto movimentato e ricco di colpi di scena per gli abitanti di Palazzo Palladini e non solo. Mariella (Antonella Prisco) scoprirà la sorpresa che Bice (Lara Sansone) ha in serbo per lei, mentre Guido (Germano Bellavia) si prepara a festeggiare Capodanno insieme a Claudia (Giada Desideri). Bice, inoltre, non sa che il suo ex marito Massaro (Francesco Procopio) è pronto per intervenire per arrestare il truffatore Lello Troncone (Lucio Pierri), il suo attuale flirt.

Capodanno rovinato per Samuel e Nunzio

Samuel (Samuele Cavallo) sembra non riuscire proprio a togliersi Micaela (Gina Amarante) dalla testa e Nunzio (Vladimir Randazzo), per non averlo tra i piedi a Capodanno, ha studiato un piano. La serata organizzata da Bice non andrà secondo i suoi piani e si concluderà in maniera brusca e inaspettata. Un grosso malinteso tra Samuel e Nunzio rovinerà anche il loro Capodanno.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.