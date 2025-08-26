Anticipazioni turche La Forza di una donna: Enver ha un infarto, morirà?
Nei prossimi episodi della soap turca di Canale 5 un infarto metterà in pericolo la vita del marito di Hatice. Cosa ne sarà di Enver?
Le anticipazioni turche de La Forza di una donna rivelano che Enver avrà un infarto nelle prossime puntate. Il marito di Hatice accuserà un malore dopo un incontro che fino a poco tempo prima avrebbe reputato impossibile. Enver verrà trasportato d’urgenza in ospedale. Riuscirà a cavarsela o per lui sarà la fine?
Pur non essendo il padre biologico di Bahar, nella dizi in onda su Canale 5 Enver è diventato un punto di riferimento nella vita della protagonista mostrando tanta saggezza pratica e grande capacità di mediare tra i molti conflitti familiari, per non parlare della gestione sempre piuttosto complicata dei non pochi segreti di famiglia.
La Forza di una donna, spoiler: infarto per Enver, lotta tra la vita e la morte
Nelle prossime puntate della soap che in originale si intitola Kadin, Enver rivedrà Sarp e dopo averlo rimproverato gli farà una rivelazione destinata a lasciarlo a bocca aperta. L’incontro tra i due verrà interrotto però dall’improvviso sopraggiungere degli uomini di Suat che li costringerà a fuggire in taxi.
Presto infatti anche Enver verrà a sapere che Sarp e vivo. A confermarglielo sarà Sirin, che lo supplicherà tuttavia di mantenere il silenzio dato che un personaggio molto pericoloso la sta minacciando in cui ha rivisto Sarp. Malgrado la posta in gioco – le loro vite – Enver non vorrà intendere ragioni e pretenderà di incontrare Sarp.
Il marito di Hatice infatti ha qualcosa di molto importante da dire a Sarp. A quel punto Sirin dovrà organizzare l’incontro tra suo padre e il marito creduto morto di sua sorella Bahar. Ma si pentirà subito della cosa e, terrorizzata al pensiero di ciò che potrebbe succedere, la giovane avviserà Suat dell’appuntamento tra Enver e Sarp.
Suat si irriterà non poco e incaricherà i suoi scagnozzi di intercettare il genero. Troppo tardi, però. Sarp riuscirà a incontrare Enver che lo affronterà a muso duro rimproverandogli di aver sedotto Sirin, una ragazzina all’epoca, tradendo così Bahar. Al tempo stesso gli dirà di tenersi alla larga da quest’ultima, dato che ormai si è risposato e ha avuto altri due figli.
Sarp ascolterà sbigottito le parole del sarto, avendo sempre pensato che la sua prima moglie e i piccoli Nisan e Doruk fossero morti da tempo. Il giovane però non riuscirà a fare altre domande a Enver. I tirapiedi di Suat nel frattempo li avranno raggiunti, mettendoli entrambi in pericolo. Sarp e Enver si daranno alla fuga in taxi.
Durante il tragitto però Enver, messo a dura prova dalla concitazione di quei momenti, verrà colpito da un infarto. Sarp gli presterà i primi soccorsi e lo accompagnerà il prima possibile in ospedale. Qui il sarto verrà sottoposto a un intervento d’urgenza per l’applicazione di un bypass. Sempre in ospedale Sarp incontrerà Sirin e Hatice.
Quest’ultima gli ribadirà di tenersi lontano dalla sua famiglia. Sarp se ne andrà e subito dopo si presenterà anche Bahar. Una volta rincasato, Sarp continuerà a pensare alle parole di Enver: possibile che Bahar sia ancora viva? In quel mentre si renderà conto di avere in tasca il telefono di Enver che comincerà a squillare. Sullo schermo apparirà proprio il nome di Bahar.