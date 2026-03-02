Anticipazioni settimanali Forbidden Fruit, arriva il test del Dna. Halit non è il padre del bambino: Yildiz devastata

La settimana che va dal 3 al 7 marzo promette di essere ricca di colpi di scena in Forbidden Fruit. I personaggi si trovano a fare i conti con gelosie, intrighi e segreti che minano le loro relazioni.

Scopriamo cosa accadrà nei prossimi episodi, tra amori tormentati e rivelazioni scioccanti.

Martedì 3 marzo e mercoledì 4 marzo: arriva una brutta notizia per Halit e Yildiz. Sviluppi tra Kaya e Leyla

Questa settimana, i drammi continuano a intrecciarsi con le vicende personali dei protagonisti. Il rapporto tra Kaya, Leyla e Sibel entra nel vivo quando Kaya accompagna Leyla a casa, suscitando la preoccupazione di Sibel.

La ragazza, gelosa, mentirà a Kaya dicendo che Leyla è dal fidanzato, scatenando così nuovi sospetti.

Nel frattempo, Zehra riceve una notizia positiva: il suo libro, appena pubblicato, è esaurito e sarà ristampato.

Per Yildiz, il tanto atteso giorno del parto finalmente arriva, ma i suoi sentimenti sono tutt’altro che sereni. La rivelazione più scioccante, infatti, si abbatte su di lei. Le comunicano il risultato del test del DNA: Halit non è il padre del bambino di Yildiz.

Una notizia che lascia tutti sconvolti, soprattutto l’uomo, che non riesce a credere che i risultati possano essere veritieri. Inizia a sospettare che qualcuno stia cercando di manipolare la verità, mentre Ender, determinata a scoprire cosa sta accadendo, si allontana da Yildiz per condurre un’indagine personale.

Intanto, la domestica Altin diventa il punto di riferimento di Ender per scoprire la verità, ma anche lei si trova a fare i conti con il suo doppio gioco.

Giovedì 5 marzo e venerdì 6 marzo: Yildiz è devastata, cosa chiede a Aysel

Il gioco di manipolazioni continua quando Yildiz, devastata dalla notizia del test, decide di ordinare a Aysel di procurarsi un nuovo campione biologico di Halit per rifare il test del DNA. Sahika, però, scopre la sua intenzione e comincia a manipolare la situazione a suo favore, consapevole che il risultato potrebbe essere la sua vittoria definitiva.

Nel frattempo, Lila e suo padre vivono un nuovo scontro, con la ragazza che non riesce a ottenere il permesso di partecipare a una festa. Sahika, però, trova il modo di avvicinare Lila a Yigit, creando nuove dinamiche tra i giovani.

Intanto venerdì 6 marzo assisteremo ad una puntata che vedrà Yildiz di nuovo protagonista. Non si arrende e continua la sua battaglia per scoprire la verità.

Nonostante il test del DNA rimanga negativo, lei non si ferma e decide di fare ulteriori analisi in diversi laboratori, sperando che qualcosa cambi. Nel frattempo Zehra propone a Halit di farsi seguire da Akin, mentre Ender continua la sua strategia di manipolazione.

Sabato 7 marzo: baci e alleanze

Le alleanze si fanno sempre più complesse e le relazioni evolvono in direzioni sorprendenti. Ender, seguendo i movimenti di Sahika, si allea con la domestica Altin, che però è segretamente dalla parte di Sahika.

Intanto, Leyla e Yigit partecipano a una festa, e il loro incontro culmina in un bacio che segna un nuovo capitolo nella loro relazione.

Nel frattempo, Kaya e Leyla si avvicinano sempre di più, creando una nuova e romantica dinamica.