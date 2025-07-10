Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas: una decisione difficile cambia tutti gli equilibri

Cambio di programmazione questa settimana per Ritorno a Las Sabinas. La soap incentrata sulle vicende delle sorelle Molina ha cambiato rete e orario. Da lunedì 7 luglio appuntamento non più alle 16:00 su Rai 1, ma a partire dalle 8:45 su Rai 2 con due puntate della soap spagnola che alla luce del “raddoppio” dovrebbe terminare entro il mese di agosto.

Negli scorsi episodi Emilio, tormentato dai ricordi della notte in cui Oscar ha perso la vita, ha confessato l’accaduto a Trini. Nel frattempo Silvia ha organizzato un pranzo in famiglia per conoscere più a fondo Lucas. Gracia ha rivelato a Miguel il motivo per cui non hanno potuto lasciare insieme Manterana: il ricatto di Paca. Per proteggere sua madre Esther ha detto una bugia al marito facendo finta di non sapere che è stata Paca a ricattare Gracia.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni: una decisione difficile porta scompiglio

Nelle prossime puntate di Ritorno a Las Sabinas Emilio deciderà di costituirsi per l’omicidio di Oscar. L’uomo rivelerà dettagli sconvolgenti a Trin. Intanto Manuela sarà divisa a metà per i sentimenti che nutre verso Dani e Alex. Anche Gracia dovrà fare i conti con i suoi sentimenti per Tano, che le confesserà il suo amore. La donna dovrà prendere una decisione difficile relativa a suo padre.

Dal canto suo Silvia cercherà di riconciliarsi con Emilio per il bene del nipote. Proprio Emilio sarà chiamato a prendere una decisione cruciale. L’uomo si costituirà per l’omicidio di Oscar Egea. Emilio confesserà a Trini le sue responsabilità nella morte di Oscar e sarà pronto a pagare per le conseguenze delle sue azioni. Per Trini sarà un colpo scoprire le prove che incriminano Emilio.

In prigione il padre di Gracia e Paloma accetterà di farsi aiutare da un avvocato che porterà a una svolta imprevista nella indagini, stravolgendo gli equilibri di Las Sabinas. Gracia, ancora indecisa su cosa fare con Tano, gli chiederà di trovare un legale per il padre mettendo in mostra un lato responsabile e determinato del suo carattere. Spazio anche per Silvia, intenzionata a far pace con Emilio.

La donna proporrà una tregua a Emilio. A spingerla a mettere da parte le ostilità sarà soprattutto il desiderio di unire la famiglia per il benessere del nipote. Il gesto di Silvia potrebbe inaugurare strade nuove che portano a una riconciliazione familiare. Manuela nel frattempo sarà impegnata a combattere con i suoi sentimenti. La donna si troverà immersa in un mare di emozioni contrastanti.

Il suo cuore sarà ancora diviso a metà tra Dani e Alex. Anche Esther avrà i suoi problemi a El Acebuche, dove cercherà di placare le acque agitate da una turbolenta discussione familiare. La dottoressa cercherà di assolvere un ruolo di pacificazione. In parallelo, Maria deciderà di smettere di seminare zizzania tra i Molina e prenderà una decisione che potenzialmente potrebbe mutare gli equilibri con Paca Utrera.