Anticipazioni puntata finale Tutto quello che ho: quando va in onda, la trama dell’ultima puntata

Come si concluderà Tutto quello che ho, la miniserie di Canale 5 con protagonisti Vanessa Incontrada e Marco Bonini? Ecco quando andrà in onda la puntata finale.

La fiction Tutto quello che ho è una delle novità più interessanti della stagione televisiva 2024/2025. Gli “ingredienti” di questa miniserie in quattro puntate sono potenti e vanno dritti al cuore. Protagonisti, loro malgrado, due genitori straziati dal peggiore dei dolori che possano capitare a un padre e a una madre: la morte violenta di una delle loro creature.

Matteo e Lavinia Santovito (Marco Bonini e Vanessa Incontrada) sono un poliziotto e un avvocato. La loro vita tutto sommato tranquilla a Livorno con i figli Camilla e Roberto viene completamente stravolta dalla tragica uccisione di Camilla. Una morte avvolta nel mistero li priva della figlia appena diciottenne.

Dolore si somma a dolore quando i due coniugi, uniti dal comune desiderio di scoprire la verità su quanto accaduto a Camilla, intraprendono due strade separate, a volte opposte e comunque cariche di tensioni laceranti, per raggiungere lo stesso obiettivo. Ecco come finirà e quando andrà in onda la miniserie che mescola il dramma familiare al thriller investigativo.

Tutto quello che ho, anticipazioni dell’ultima puntata: trama e data del gran finale

La quarta e ultima puntata di Tutto quello che ho andrà in onda mercoledì 30 aprile nella prima serata di Canale 5, inizio alle 21:30. Le distanze tra Matteo e Lavinia non si attenueranno. Marito e moglie saranno sempre più lontani l’uno dall’altra. E non solo: Roberto, spinto dal desiderio di farsi giustizia da sé, si impossesserà della pistola d’ordinanza di Matteo.

Nel frattempo per Lavinia arriverà la resa dei conti sull’uccisione di Camilla. Tutti gli indizi sembreranno convergere verso Kevin. A differenza del marito, la donna non ha mai creduto alla sua colpevolezza. Ma davanti a prove schiaccianti non le rimarrà che arrendersi all’evidenza. Il ragazzo rimarrà in carcere. Ma è davvero lui il colpevole?

Nulla di nuovo, dunque. Matteo e Lavinia anche nell’ultima puntata viaggeranno su binari opposti. Matteo “colpevolista” e Lavinia “innocentista” a riguardo di Kevin, sospettato di essere l’assassino di Camilla. La situazione intanto diventerà insopportabile per il quattordicenne Roberto, un ragazzino timido e con la passione del canottaggio.

Sconvolto dall’uccisione della sorella, Roberto si è chiuso in sé stesso, in più patendo inevitabilmente le tensioni tra i genitori. Sempre più provato dalla situazione, il secondogenito dei Santovito ruberà la pistola d’ordinanza del padre e proverà a farsi giustizia con le sue stesse mani. Alla fine Lavinia sarà costretta ad ammettere la colpevolezza di Kevin, inchiodato da tutte le prove.

Il giovane nigeriano rimarrà in prigione. Sarà lui allora il responsabile della scomparsa di Camilla? Non è detto. A un certo momento sarà Matteo a leggere le cose sotto una diversa angolazione. Il poliziotto comincerà a nutrire dei sospetti che lo porteranno a seguire una pista alternativa per portare alla luce del sole la verità sulla morte della figlia.

Tutto quello che ho, ci sarà la seconda stagione?

La terza puntata di Tutto quello che ho, in onda nella prima serata di martedì 22 aprile, ha ottenuto un buon risultato nella gara degli ascolti. Il penultimo appuntamento con la serie di Canale 5 ha raggiunto 2.749.000 spettatori totalizzando uno share del 16.8%. In attesa del gran finale di mercoledì 30 aprile, ancora non si sa se Mediaset metterà in cantiere la seconda stagione della fiction.

Non è scontato dunque che il pubblico possa assistere a un Tutto quello che ho 2, specialmente se il finale di questo primo capitolo della serie non dovesse essere “aperto” e il giallo della morte di Camilla si risolvesse definitivamente.