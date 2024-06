Ecco cosa succede oggi in My Home My Destiny, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonista una giovane alla scoperta delle sue radici

Anticipazioni per la puntata di giovedì 27 giugno 2024, alle 14:45, di My Home My Destiny 2 su Canale 5. La serie tv turca (il cui titolo originale è “Doğduğun Ev Kaderindir”) è già disponibile con tutti gli episodi su Mediaset Infinity, mentre in tv vanno in onda gli episodi della seconda e ultima stagione, composta da 99 puntate nell’edizione italiana.

In onda sul canale turco Tv8 dal 2019 al 2021, My Home My Destiny è ispirato al romanzo “Camdaki Kiz”, bestseller scritto dalla psicologa Gülseren Budayıcıoğlu, che ha raccolto in un libro i racconti di una paziente. Protagonista è Zeynep (Demet Özdemir, vista in DayDreamer), giovane donna adottata da una famiglia benestante.

Zeynep decide di riallacciare i rapporti con la sua famiglia biologica di umili origini, andando nel quartiere popolare in cui vive. Qui incontra Mehdi (İbrahim Çelikkol, visto in Terra Amara), meccanico dall’animo buono che però non si vuole sposare. L’incontro tra i due cambia le loro vite.

Anticipazioni My Home My Destiny oggi, 27 giugno 2024: uno scontro da evitare

Mehdi incontra il suo nemico

Mehdi scopre per caso che in città è tornato Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), suo acerrimo nemico. Cerca fin da subito lo scontro fisico con l’uomo, sapendo di avere con lui dei conti da regolare e che questa potrebbe essere la volta giusta per farlo.

Zeynep evita lo scontro, ma perde il lavoro

Zeynep, però, tenta in tutti i modi di farlo ragionare, impedendogli di scontrarsi con Burhan. Proprio per questo motivo, Zeynep perde il posto di lavoro. La giovane è rassegnata, ma anche consapevole che a casa sembra che le priorità siano altre.

