Anticipazioni della puntata de La Promessa di giovedì 11 luglio 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 7 AL 13 LUGLIO 2024

La Promessa, anticipazioni puntata 11 luglio 2024: decisioni e conseguenze

Jana convinta che Ramona non sia andata via da sola

Jana non ottiene la reazione che sperava quando mostra il ventaglio di Cruz (Eva Martin) a Manuel. Appaiono intanto nuove ipotesi sulla scomparsa di Ramona (Inma Perez Quiros), ma Jana rimane convinta che la donna non se ne sia andata di sua spontanea volontà.

Le marmellate di Catalina e le conseguenze su Lope

La vicinanza tra Catalina (Carmen Asecas) e Pelayo è sempre più evidente, tanto che la donna accetta la proposta del giovane conte di produrre marmellate su larga scala per esportarle in tutta la Penisola. I due parlano con il marchese per ottenere la sua approvazione, senza sapere che ciò avrà conseguenze indesiderate per il povero Lope (Enrique Fortùn), poiché la marchesa gli ordina di lasciare la cucina e di tornare a lavorare come valletto.

Jimena mette fine alla finta gravidanza

Lorenzo (Guillermo Serrano), annoiato dalla monotonia della Promessa, annuncia ad Alonso la sua intenzione di andare al casinò di Cordoba. Ma il marchese si oppone, perché ha appena perso suo fratello. Jimena (Paula Losada) non sopporta più tutte le attenzioni rivolte al suo presunto bambino e così decide di mettere fine a questa farsa.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.