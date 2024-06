Anticipazioni della puntata de La Promessa di lunedì 24 giugno 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 24 AL 28 GIUGNO 2024

La Promessa, anticipazioni 224 giugno 2024: feste ufficiali e a sorpresa

Curro si arrabbia con Ramona

Curro (Xavi Lock) continua senza successo a fare pressione su Ramona perché lei gli racconti il suo passato. Lei, però, continua a restare muta: questa volta Xavi perde le staffe e, se non fosse per l’intervento di Jana, chissà cosa sarebbe successo!

Teresa confessa la verità a Pia

Teresa (Andrea Del Rio) confessa a Pia (Maria Castro) che è stato Feliciano a dirle che il suo bambino era nel convento di Villalquino: solo grazie a lui, quindi, le ricerche hanno potuto proseguire verso la direzione giusta e riportare il bambino a casa.

La festa reale e la delusione della Marchesa

La famiglia de Lujan arriva al Garden Party di Sua Maestà. Ma, con orrore della Marchesa, tutti a corte li ignorano, considerandoli degli arrampicatori sociali che non dovrebbero essere presenti. Una voce che ha diffuso la stessa Margarita.

Martina balla con Curro

Martina (Amparo Piñero) detesta essere alla festa per essere sfoggiata come fidanzata di Antonio. Solo un ballo discreto con Curro ribalta la situazione. La giovane coppia si dichiara amore reciproco, nonostante le circostanze che lo hanno contrastato.

La serata da sogno di Jana e Manuel

Lontano dai giardini della Granja, un’altra coppia finalmente ha il suo momento magico: Jana e Manuel. Il giovane erede organizza un ballo a sorpresa per Jana, e i due vivono una serata da sogno, facendo dimenticare -così sembra- Abel (Alejandro Vergara) alla protagonista.

La Promessa, replica puntata di oggi

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.