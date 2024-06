Anticipazioni della puntata de La Promessa di venerdì 21 giugno 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 21 giugno 2024:

La paura di Pia

Pia (Maria Castro) si divide tra suo figlio e il lavoro, ma non riesce a gestire tutto. Quando Romulo (Joaquin Climent) si rende conto che la donna incarica una domestica di occuparsi del bambino, anche per ore, le fa notare quanto la cosa sia inopportuna. In realtà, Pia è terrorizzata all’idea che, chi ha rapito suo figlio, possa farlo di nuovo e prega Teresa (Andrea Del Rio) di parlare ancora con la sua amica per saperne di più, ignorando il segreto di Teresa.

Jimena non parte

Jimena (Paula Losada) riceve un pacchetto che le ha inviato sua madre, contenente una bottiglietta con del sangue. Il piano è di rinunciare alla partenza e simulare un aborto quando la famiglia non è presente. Quando dice a Manuel che non se la sente di partire, l’uomo chiede ad Abel (Alejandro Vergara) di visitarla e, anche lui, è dell’avviso che un viaggio così lungo non sia l’ideale per una donna incinta.

C’è fermento per la festa

Al palazzo, sono tutti in subbuglio per la festa reale organizzata da Antonio e a cui alla fine sono stati invitati tutti e, in uno scontro verbale con Cruz (Eva Martin), Margarita la minaccia di screditarla con la nobiltà, magari proprio alla stessa festa del re.

La Promessa, replica puntata di oggi

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.