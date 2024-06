Anticipazioni della puntata de La Promessa di mercoledì 19 giugno 2024, alle 15:45 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 19 giugno 2024: la decisione di Salvador

Cruz rimprovera Petra

Cruz (Eva Martin) se la prende con Petra (Marga Martinez) per non averla informata subito della liberazione del figlio di Pia (Maria Castro). Vuole cacciare Jana e Abel (Alejandro Vergara) dalla tenuta ma Petra la convince a non farlo. Petra, poi, dice a Feliciano di essere nervosa perché è stata ripresa da Cruz.

Salvador vuole operarsi

Maria (Sara Molina) ha molti dubbi riguardo a Salvador (Mario García), Lope le consiglia di aspettare. Salvador, intanto, comunica a Lope (Enrique Fortun) e a Maria di volersi operare. Manuel va a trovare il figlio di Pia e rimane solo con Jana. Don Carlos (Ramón Ibarra) propone a Candela (Teresa Quintero) di darsi del tu. I due si baciano e vengono visti da Pia che è molto contenta della loro relazione.

L’annuncio del matrimonio

Curro (Xavi Lock) confessa a Jana di non voler andare al garden party. Antonio ordina a Simona (Carmen Flores Sandoval) di preparare un pranzo speciale a base di fagiano. Durante il pranzo Antonio annuncia il suo fidanzamento con Martina (Amparo Piñero). Cruz ha notato che la ragazza era triste quando Antonio ha annunciato il fidanzamento e le dice di non sposarlo, ma Martina ormai non ce la fa più ad opporsi.

