Anticipazioni “La forza di una donna”: le trame dal 19 al 24 gennaio
Si annuncia una settimana ricca di tensioni e colpi di scena nei prossimi appuntamenti con La forza di una donna.
Qualche piccola anticipazione di quello che succederà nelle trame delle prossime puntate de La forza di una donna, la soap turca trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.05 e il sabato alle 15:30 circa. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi in onda la prossima settimana (19 – 24 gennaio). Intanto la dizi ambientata a Istanbul continua a macinare ascolti.
L’appuntamento nel daytime pomeridiano di martedì 13 gennaio con le vicende di Sarp e Bahar ha radunato 2 milioni e 453 mila spettatori, dato pari al 25.9% di share. Ben distanziata la diretta concorrenza de Il Paradiso delle Signore. La soap di Rai 1 con Vanessa Gravina non è andata oltre il 17,8% di share e 1 milione e 655 mila spettatori.
La forza di una donna, anticipazioni: alta tensione tra Bahar e Sarp
Dalle anticipazioni delle puntate de La forza di una donna in onda su Canale 5 da lunedì 19 a sabato 25 gennaio. Forti tensioni tra Bahar e Sarp durante la festa di circoncisione di Doruk a causa delle foto in intimità con Sirin. In aggiunta al litigio il circoncisore si romperà un braccio, impedendo così lo svolgimento della cerimonia.
A quel punto Nezir prenderà in mano la situazione cercando un sostituto. Il boss inoltre ha scoperto dell’inganno perpetrata da Suat ai danni di Sarp utilizzando il suo nome per sottrargli i soldi. Tramite Munir, Nezir chiederà un incontro al padre di Piril che nel frattempo, spronata dal padre, accetterà di trasferirsi a Londra con i gemellini.
La circoncisione del piccolo Doruk avrà luogo, ma sul finale della festa scoppierà un’altra lite, stavolta tra Arif e Sarp. Enver cercherà di dividerli. Emre informerà Ceyda che, d’accordo con sua madre Gulten, Arda passerà l’estate a Istanbul in una casa messa a disposizione da lui. Enver e Hatice decideranno di cacciare di casa Sirin.
I due saranno infuriati per il comportamento deplorevole, da autentica guastafeste, tenuto dalla riccia durante la festa di Doruk. Sirin se ne andrà di casa e chiederà aiuto a Suat che però, vincolato dalla promessa fatta a Piril di chiudere con lei, le sbatterà la porta in faccia. Doruk si dispererà perché non riesce a trovare il cavallo donatogli da Arif.
Bahar chiederà ad Hatice se il cavallo sia per caso rimasto a casa loro. Ma verrà a sapere che Sarp lo ha distrutto. Sirin intanto busserà alla porte della sorella per chiedere ospitalità, ma si vedrà respingere anche da lei. A quel punto la giovane si rivolgerà a Emre supplicandolo di aiutarla. Il titolare della caffetteria di farà impietosire dalle sue parole.
Sirin gli racconterà di essere stata abusata dal cognato e abbandonata dalla famiglia. Così riuscirà a farsi accogliere da Emre. Bahar però chiederà a Ceyda di mandare a Emre le immagini di Sirin e Sarp in modo da smascherarla. Sentendosi preso in giro, l’uomo prenderà una decisione molto drastica.