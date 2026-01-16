Anticipazioni “La forza di una donna”: le trame dal 19 al 24 gennaio

Qualche piccola anticipazione di quello che succederà nelle trame delle prossime puntate de La forza di una donna, la soap turca trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.05 e il sabato alle 15:30 circa. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi in onda la prossima settimana (19 – 24 gennaio). Intanto la dizi ambientata a Istanbul continua a macinare ascolti.

L’appuntamento nel daytime pomeridiano di martedì 13 gennaio con le vicende di Sarp e Bahar ha radunato 2 milioni e 453 mila spettatori, dato pari al 25.9% di share. Ben distanziata la diretta concorrenza de Il Paradiso delle Signore. La soap di Rai 1 con Vanessa Gravina non è andata oltre il 17,8% di share e 1 milione e 655 mila spettatori.

La forza di una donna, anticipazioni: alta tensione tra Bahar e Sarp

Dalle anticipazioni delle puntate de La forza di una donna in onda su Canale 5 da lunedì 19 a sabato 25 gennaio. Forti tensioni tra Bahar e Sarp durante la festa di circoncisione di Doruk a causa delle foto in intimità con Sirin. In aggiunta al litigio il circoncisore si romperà un braccio, impedendo così lo svolgimento della cerimonia.

A quel punto Nezir prenderà in mano la situazione cercando un sostituto. Il boss inoltre ha scoperto dell’inganno perpetrata da Suat ai danni di Sarp utilizzando il suo nome per sottrargli i soldi. Tramite Munir, Nezir chiederà un incontro al padre di Piril che nel frattempo, spronata dal padre, accetterà di trasferirsi a Londra con i gemellini.

La circoncisione del piccolo Doruk avrà luogo, ma sul finale della festa scoppierà un’altra lite, stavolta tra Arif e Sarp. Enver cercherà di dividerli. Emre informerà Ceyda che, d’accordo con sua madre Gulten, Arda passerà l’estate a Istanbul in una casa messa a disposizione da lui. Enver e Hatice decideranno di cacciare di casa Sirin.

I due saranno infuriati per il comportamento deplorevole, da autentica guastafeste, tenuto dalla riccia durante la festa di Doruk. Sirin se ne andrà di casa e chiederà aiuto a Suat che però, vincolato dalla promessa fatta a Piril di chiudere con lei, le sbatterà la porta in faccia. Doruk si dispererà perché non riesce a trovare il cavallo donatogli da Arif.

Bahar chiederà ad Hatice se il cavallo sia per caso rimasto a casa loro. Ma verrà a sapere che Sarp lo ha distrutto. Sirin intanto busserà alla porte della sorella per chiedere ospitalità, ma si vedrà respingere anche da lei. A quel punto la giovane si rivolgerà a Emre supplicandolo di aiutarla. Il titolare della caffetteria di farà impietosire dalle sue parole.

Sirin gli racconterà di essere stata abusata dal cognato e abbandonata dalla famiglia. Così riuscirà a farsi accogliere da Emre. Bahar però chiederà a Ceyda di mandare a Emre le immagini di Sirin e Sarp in modo da smascherarla. Sentendosi preso in giro, l’uomo prenderà una decisione molto drastica.