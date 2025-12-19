Anticipazioni Io sono Farah dal 22 al 24 dicembre, Tahir pronto a commettere una follia: la promessa a Farah

La nuova soap turca di Canale 5 allunga prima di Natale. Le puntate fino al 24 dicembre di Io sono Farah saranno ricche di colpi di scena.

Io Sono Farah, la soap turca che ha preso il posto di una dizi molto apprezzata come Tradimento, non sta ottenendo i risultati attesi nella gara degli ascolti. Il test serale di venerdì 12 dicembre è andato decisamente male. The Voice senior ha dominato radunando 3.248.000 spettatori pari al 23% di share mentre la soap con Demet Ozdemir non è andata oltre 1.598.000 spettatori e uno share del 12%.

Mediaset ha deciso di sposare la dizi in daytime nello slot orario tra Beautiful e Forbidden Fruit. Martedì scorso (16 dicembre) Io sono Farah ha radunato 1.877.000 spettatori e fatto registrare il 15,6% di share. Dati comunque lontani da quelli della scorsa estate, quando la soap diretta da Recai Karagöz e Adem Demir aveva toccato anche punte del 26%.

Dal 22 al 24 dicembre Io sono Farah raddoppia, con due appuntamenti nel daytime pomeridiano di Canale 5. Due puntate extra-large dalle 15:15 fino alle 16:15, prima de La forza di una donna. Ecco alcune anticipazioni delle trame che vedranno Tahir pronto a commettere una follia e Farah ricevere una promessa.

Io sono Farah, anticipazioni 22-24 dicembre: Tahir pronto a fare una follia, cosa prometterà a Farah

Le anticipazioni delle puntate in prima visione assoluta in Italia di Io sono Farah in onda su Canale 5 dal 22 al 24 dicembre rivelano che Farah verrà a sapere dell’intenzione da parte di Gonul e Kaan di sposarsi in gran segreto. A quel punto la protagonista ne parlerà a Tahir che provvederà a organizzare un incontro a due nel loro locale.

Mehmet nel frattempo si ritirerà dal caso relativo all’uccisione di Alperen. Sconvolto dall’incontro con Sadullah, Tahir troverà rifugio in una vecchia casa abbandonata, un luogo familiare al protagonista maschile di Io sono Farah (interpretato da Engin Akyürek). Non solo: Tahir apparirà intenzionato a eliminarlo una volta per tutte.

Ali Galip parlerà con Tahir delle continue operazioni della polizia. È in gioco la stabilità dell’organizzazione, che così rischia di essere seriamente compromessa. I due saranno perfettamente consapevoli della mano che c’è dietro: quella di Mehmet. Intanto Farah, in attesa dell’arrivo del donatore, svuoterà l’appartamento. Poi restituirà le chiavi a Perihan.

Per la giovane iraniana trasferita in Turchia arriverà però una notizia sconvolgente: l’omicidio del donatore che avrebbe potuto salvare la vita al piccolo Kerim. A darle supporto troverà ancora una volta Tahir. L’uomo le assicurerà di voler fare tutto quanto è in suo potere per scoprire se si è trattato di un incidente.

Dopo la promessa fatta a Farah, Tahir ordinerà ai suoi uomini di rapire il figlio di una famiglia mafiosa rivale sospettata di essere coinvolta nella morte del donatore. Intanto Farah incontrerà segretamente Mehmet, che le rivelerà di credere che la morte del donatore sia legata a una vendetta di Ali Galip contro Tahir.