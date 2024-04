Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di martedì 9 aprile 2024, alle 14:10. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE ANTICIPAZIONI DI ENDLESS LOVE DALL’8 AL 13 APRILE 2024



Anticipazioni Endless Love del 9 aprile 2024: Kemal non vuole dimenticare Nihan

Kemal deve allontanarsi da Nihan?

Leyla (Zerrin Tekindor) consiglia a Kemal di dimenticare l’amore per Nihan e gli attriti con Emir, ma Kemal non le dà ascolto ed è intenzionato a proteggere quello che gli è più caro dagli attacchi di Emir. Nel frattempo, al cantiere della Kozcuoglu Construction il crollo di un’impalcatura causa il ferimento di alcuni operai ma Kemal interviene tempestivamente.

La donazione che sorprende Zeynep

Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) non è più in punizione e può uscire di casa per recarsi al tirocinio all’asilo. Qui scopre che Emir ha fatto una donazione a suo nome per i lavori di ristrutturazione del parco giochi dell’asilo. Zeynep è sorpresa ma, poco dopo, Nihan la avverte di stare lontana da Emir poiché l’uomo nutre sospetti sulla vecchia relazione tra lei e Kemal.

Salih interrompe il corteggiamento di Zeynep

Salih (Gökay Müftüoğlu) scopre che Ozan corteggia Zeynep e, convinto che la ragazza sia attratta da uno stile di vita più agiato, decide di porre fine alla relazione in maniera definitiva. In merito alla questione, Kemal va da Nihan e le dice che Ozan (Barış Alpaykut) deve stare alla larga da Zeynep.

Endless Love su Mediaset Infinity

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.