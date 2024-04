Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 6 aprile 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love del 6 aprile 2024: la famiglia contro Kemal

Kemal ha tradito la sua famiglia?

Fehime (Zeyno Eracar) ha ricevuto a casa una copia del contratto che Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) ha firmato con l’agenzia per attori, attrici e modelle. E così, la famiglia scopre quello che la ragazza tramava di nascosto. Il padre la minaccia di farle interrompere gli studi, visto che, a quanto pare, non ha nessuna intenzione di diventare maestra. Tarik (Rüzgar Aksoy) racconta ai genitori che Zeynep era è stata fermata il giorno prima insieme a Ozan (Barış Alpaykut) dalla polizia. Huseyin (Orhan Güner) accusa Kemal di aver taciuto tutta questa storia e di aver tradito la fiducia della sua famiglia. Kemal se ne va di casa e si fa ospitare da Salih (Gökay Müftüoğlu). C’è tensione anche tra Kemal e il fratello Tarik, che lo accusa di non lasciarlo libero di scegliere cosa fare nella vita.

La villa contesa

Emir regala un secondo anello a Nihan, chiedendole di sposarlo per la seconda volta, fare una seconda cerimonia di matrimonio convinto che lei imparerà ad amarlo. Intanto Kemal è sempre più deciso ad acquistare la casa alla quale è interessato anche Emir, che però è sicuro di averne concluso l’acquisto. Il venditore gli comunica però che un’altra persona ha fatto un’offerta più vantaggiosa, e che il suo nome è Kemal Soydere. Emir non si arrende, e comincia una gara al rialzo per aggiudicarsi a tutti i costi la villa.

Lo scontro tra Leyla e Vildan

Leyla (Zerrin Tekindor), determinata a non lasciarsi portare via la casa dove vive sin dall’infanzia affronta Vildan (Neşe Baykent) e Onder (Kürşat Alnıaçık) di persona. Vildan, nonostante l’insistenza del marito a rinunciare, è altrettanto determinata: la casa è anche sua e ha il diritto di averla.

Un operaio chiede aiuto a Kemal

Kemal viene avvicinato da un operaio che lavora nei cantieri della società di Emir: l’uomo gli chiede aiuto: pochi mesi prima suo padre ha perso le gambe per un infortunio sul lavoro. Kemal allora sottopone il problema ad Emir, che lo esorta a non occuparsi di ciò che non lo riguarda. Intanto, Kemal, dopo aver scoperto che Emir fa pedinare sia lui che Nihan, chiama quest’ultima per avvertirla. Asu (Melissa Aslı Pamuk) ha scelto Nihan per una collaborazione su un progetto.

Endless Love su Mediaset Infinity

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.