Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera turca ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 30 marzo 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love del 30 marzo 2024:

La rivalità tra Nihan ed Asu

Nihan inizia a decorare le pareti degli uffici dell’azienda di Kemal e Asu (Melissa Aslı Pamuk). Questa insolita collaborazione genera una piccola rivalità fra le due donne: mentre Nihan vorrebbe far prevalere il suo talento artistico, Asu cerca di farla ingelosire, con l’appoggio dello stesso Kemal.

Kemal sorprende Tarik da Emir

Quest’ultimo si reca ad un appuntamento nell’ufficio di Emir, ma prima di incontrarlo Tufan (Ali Burak Ceylan) gli dice che è in ritardo di qualche minuto e con uno stratagemma gli mostra che Emir si sta facendo tagliare i capelli da suo fratello Tarik (Rüzgar Aksoy). Kemal è sconcertato, mentre Emir fa i complimenti a Tarik. Tufan fa capire a Tarik che Emir lo chiamerà di nuovo e che la cosa non è scontata.

Zeynep esce con Ozan

Nel frattempo, Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) incontra Ozan (Barış Alpaykut) per un aperitivo. Asu, invece, finalmente sarà presentata alla famiglia di Kemal. Mentre Fehime (Zeyno Eracar) cucina una cena abbondante e gustosa, Huseyin (Orhan Güner) raccomanda al resto della famiglia di essere puntuale al rientro a casa.

Ozan si confida con Kemal

Ozan confessa a Emir di essersi invaghito di una ragazza, ma si rende conto che per colpa della sua malattia, non ci sarà mai nulla tra loro. Emir vuole saperne di più. Il problema è che la ragazza gli ha chiesto di andarla a prendere in macchina il giorno dopo e che lui non ha avuto il coraggio di confessarle di non avere la patente a causa della sua malattia. Emir lo incoraggia e gli dà le chiavi della sua macchina.

La lite in famiglia

Intanto Kemal presenta Asu alla famiglia che rimane incantata dalla ragazza. Una volta andata via, Kemal affronta Tarik, avendo appreso che è diventato il barbiere personale di Emir. I due hanno un’accesa discussione e vengono quasi alle mani. Fehime dà la colpa di tutto a Nihan.

Infatti, il giorno dopo si reca a casa della ragazza e le intima di troncare ogni tipo di rapporto con suo figlio. Zeynep si presenta all’incontro organizzato da Fatih, ma poi scopre che la persona importante che dovrebbe aiutarla nella sua carriera artistica è Emir.

Endless Love su Mediaset Infinity

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.