Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 13 aprile 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love del 13 aprile 2024: Nihan e Kemal si riavvicinano?

Lo scontro tra Nihan e Fehime

Nihan inizia il lavoro al nuovo murale con alcuni bambini e qui la raggiunge prima Asu (Melissa Aslı Pamuk), che si finge sua amica, poi Serap, che le propone di collaborare con la Fondazione, infine Fehime (Zeyno Eracar), che passava di lì per caso. Tra le due donne lo scontro è inevitabile e Nihan ne esce molto turbata.

Kemal dice la verità ad Asu

Nihan, inoltre, chiede a Leyla (Zerrin Tekindor) di mettere in guardia Kemal, perché sa che Emir li tiene sotto controllo. Kemal, intanto, è costretto a rivelare ad Asu la verità sul suo passato con Nihan, perché la donna ha ormai capito la situazione, dopo aver scoperto che Kemal ha comprato una casa proprio vicino alla sua vecchia fiamma.

Kemal approva l’amore tra Salih e Zeynep

Salih (Gökay Müftüoğlu)) riesce finalmente a confessare a Kemal il suo amore per Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) e ottiene la benedizione del suo grande amico. Kemal invita sua sorella al ristorante e, a sua insaputa, invita anche Salih. L’amico di vecchia data è pazzo di gioia e confessa alla ragazza di aver raccontato del loro fidanzamento a Kemal, il quale si dimostra molto felice della notizia, a differenza di Zeynep.

Emir e la madre

Emir fa compagnia alla madre che si trova in stato vegetativo e le promette che, contrariamente all’atteggiamento distaccato di Galip (Burak Sergen) nei confronti della moglie, lui non si comporterà come suo padre con Nihan. Onder (Kürşat Alnıaçık) prega l’avvocato Nezut di aiutare Leyla, ma la donna sembra restia ad accettare il suo appoggio. Banu (Çağla Demir) organizza una cena per dire a Emir che aspetta un figlio.

Si riaccende la passione tra Nihan e Kemal?

Con la complicità di Leyla, Kemal organizza un incontro con Nihan presso la Fondazione di Serap. I due vanno via insieme, ma dopo che la loro macchina finisce in un fosso, sono costretti a proseguire a piedi, in cerca di aiuto, visto che i telefoni non prendono. Nihan fa capire a Kemal che Emir rappresenta una minaccia sia per lui che per la sua famiglia. I due trovano rifugio in una piccola baita, apparentemente abbandonata da lungo tempo. Nihan sembra voler tentare un riavvicinamento nei confronti dell’ex fidanzato, anche se afferma di non voler assolutamente tradire il marito. Kemal pone un freno alla donna perché, anche se è evidente che anche lui provi dei forti sentimenti per Nihan, la situazione fa soffrire troppo entrambi.

Endless Love su Mediaset Infinity

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.