Domenica di grande tv tra Rai 1 e Nove: nel pomeriggio il salotto di Mara Venier, in prima serata Fabio Fazio con campionesse olimpiche, cinema, musica e attualità in una carrellata di ospiti di altissimo livello

Anticipazioni Che Tempo che Fa e Domenica In del 7 dicembre: tutti gli ospiti diFabio Fazio e Mara Venier

La domenica di Rai 1 si accende come sempre nel pomeriggio con Domenica In, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Mara Venier guida una puntata dichiaratamente “mista”, fra musica, racconti personali e un ampio spazio dedicato all’attualità, con un orario leggermente rimodulato per far posto in serata alla Prima della Scala. La trasmissione va in onda a partire dalle 14.00 e si protrarrà fino alle 17.45 circa, lasciando poi spazio all’attesissima diretta da Milano.

Domenica In, gli ospiti di Mara Venier

L’icona annunciata in studio è Amanda Lear: cantante, attrice, showgirl e volto internazionale che con Mara Venier ripercorrerà i capitoli principali di una carriera lunghissima, tra ricordi professionali e incursioni nella vita privata, con la consueta ironia che l’ha resa riconoscibile al grande pubblico.

Grande curiosità anche per l’arrivo in coppia di Andrea Delogu e del maestro di ballo Nikita Perotti, protagonisti di Ballando con le stelle. I due racconteranno il loro percorso nel programma di Milly Carlucci e, soprattutto, affronteranno le voci nate attorno al loro rapporto, dopo mesi di forte sintonia in pista e le dichiarazioni di Perotti a La volta buona e della stessa Delogu sul periodo doloroso seguito alla morte del fratello Evan.

C’è anche Orietta Berti

Lo spazio musicale è affidato a Orietta Berti, che presenta il suo nuovo singolo Chi ama, chiama, mentre Mogol – autore storico di Battisti e penna di alcune delle canzoni più famose del repertorio italiano, sarà in studio per parlare della sua carriera e del libro autobiografico Senza paura, la mia vita, supportato da un medley di brani di Lucio Battisti eseguiti da Gianmarco Carroccia.

Non mancherà il collegamento con i Giochi di Milano-Cortina 2026: l’ex campione del mondo di motociclismo Max Biaggi racconterà l’esperienza da tedoforo della Fiamma Olimpica a Roma, legando sport e vita personale. Sul fronte dell’attualità, Mara Venier tornerà sulla vicenda della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, insieme ai giornalisti Tommaso Cerno e Giovanna Botteri e alla psicoterapeuta Maria Rita Parsi. In studio, come di consueto, ci saranno anche Teo Mammucari – al timone dei giochi “Il Musichiere” e “La cassaforte di Domenica In” – ed Enzo Miccio, collegato da Milano per commentare look e atmosfera della serata inaugurale della nuova stagione alla Scala.

Che Tempo Che Fa, la puntata di oggi sul Nove

In serata l’attenzione del pubblico si sposta sul Nove, dove Fabio Fazio torna con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, in onda dalle 19.30 con l’anteprima e in prima serata con lo spazio principale, sempre affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Il talk di Warner Bros. Discovery conferma la formula che mescola attualità, cultura, sport e intrattenimento, con un parterre particolarmente ricco.

I riflettori sportivi sono tutti per Sara Errani e Jasmine Paolini: le due tenniste italiane, oggi terze nel ranking mondiale di doppio, sono reduci da un biennio straordinario, coronato dall’oro olimpico a Parigi 2024 – la prima medaglia d’oro nella storia del tennis italiano ai Giochi – e da nove titoli complessivi, quattro dei quali vinti nel solo 2025 tra cui i WTA 1000 di Doha e Pechino, gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, primo Slam della carriera per Paolini.

Preziosi è Yanez in Sandokan

Il fronte spettacolo è guidato da Alessandro Preziosi, reduce dal successo televisivo di Sandokan, dove interpreta il corsaro portoghese Yanez de Gomera accanto a Cam Yaman, e da Vincenzo Salemme, in promozione con lo spettacolo teatrale Ogni promessa è debito, scritto, diretto e interpretato dallo stesso comico napoletano. Accanto a loro ci sarà Michelangelo Pistoletto, alla Reggia di Monza con la personale UR-RA – Unity of Religions – Responsibility of Art, mentre la pagina letteraria e politica sarà affidata allo scrittore Antonio Scurati e all’editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo.

La discussione sull’attualità verrà ampliata dagli interventi degli editorialisti di Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini, dal direttore del Post Francesco Costa e dal virologo Roberto Burioni. Come sempre la chiusura è riservata al segmento “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo”, con un cast corale che comprende, tra gli altri, lo stesso Salemme, Alessia Marcuzzi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Roberto Giacobbo, Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, Diego Abatantuono e Giucas Casella.