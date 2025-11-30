Anticipazioni Amici 25, imbarazzo per la Celentano, sfide e classifiche: cosa accadrà nella prossima puntata

La puntata di questa domenica 30 novembre di Amici regalerà una serie di sorprese, tra queste ci sarà un momento in cui Alessandra Celentano, così come il pubblico, verrà a sapere che un concorrente da lei eliminato ha avuto un’importante occasione professionale.

La sua eliminazione aveva fatto storcere il naso ai telespettatori, che si erano scatenati sui social dicendo che la scelta della Celentano sarebbe stata ingiusta. Ebbene nel prossimo appuntamento il pubblico avrà una gradita sorpresa a riguardo, ma ci sarà spazio per nuove sfide e scontri.

Anticipazioni Amici 25, cosa accadrà in questa puntata di domenica

Nel prossimo appuntamento Eleonora Abbagnato farà un annuncio che rallegrerà non poco il pubblico e al contempo potrebbe aver messo un po’ in imbarazzo Alessandra Celentano. L’insegnante qualche settimana fa aveva deciso di eliminare Tommaso, scatenando l’ira del pubblico che ha ritenuto ingiusta questa scelta.

Ebbene la famosa étoile annuncerà a tutti che Tommaso prenderà parte allo spettacolo Lo Schiaccianoci al Teatro dell’Opera, un’opportunità importante che – di fatto – dimostrerebbe come l’ex allievo di Amici avesse talento da vendere. Ma nel corso della prossima puntata di Amici accadrà anche altro, anche questa volta non ci saranno eliminazioni. Il ballerino Emiliano, che era rimasto in sfida da solo, ha vinto contro Cristian, che lo aveva sfidato ed è riuscito così a “tenersi ben stretto” il suo banco.

Intanto sono state organizzate le prossime sfide, per il canto Michele e Angie rischiano il loro posto all’interno della scuola di Amici e per il ballo ci saranno Anna e Alessio. A conquistare la vetta della classifica della competizione di canto ci sarà Valentina, che è senza ombra di dubbio una delle artiste più talentuose di quest’edizione. A seguirla ci saranno Riccardo e Plasma, che hanno ricevuto il plauso di Stash e Carlo Verdone, i giudici d’eccezione di questa nuova puntata del talent di Maria De Filippi.

Emiliano, invece, vincendo la gara di ballo ha ricevuto molti apprezzamenti da Eleonora Abbagnato. Pierpaolo guadagnerà la seconda posizione, ma la sua esibizione sarà argometno dell’ennesimo scontro tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini, che hanno avuto una lite sul collo del piede del ragazzo. Dunque, anche in questa puntata non mancheranno gli scontri tra le due insegnanti di danza. L’ultima allieva che è entrata nella scuola, Giorgia Foglini, non sarà presente in puntata, ma non si conoscono le ragioni di quest’inaspettata assenza.

L’ultimo colpo di scena di queste anticipazioni di Amici 25 riguarda un annuncio fatto da Maria De Filippi che ha spiegato come la ballerina professionista Isobel sarà assente per qualche puntata perché è impegnata con una nuova esperienza. Non si sa di cosa si tratti e ne quando tornerà nella scuola.