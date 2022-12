In Onda, Annunziata critica Crosetto. Il Ministro le risponde in diretta

Lucia Annunziata critica in diretta le recenti dichiarazioni di Guido Crosetto e quest’ultimo le risponde in tempo reale, inviando un messaggio ai conduttori. E’ accaduto venerdì sera nel corso di In Onda, con la giornalista chiamata a commentare in studio le parole del Ministro della Difesa, che aveva evocato l’uso del machete per combattere il freno della burocrazia di palazzo.

“Metterei da parte il machete, spero sia stato un piede in fallo”, ha commentato la Annunziata. “L’uso del machete nel linguaggio della politica è qualcosa che fa spavento. Il machete è stato l’arma simbolo del terrore nel Ruanda, è stato l’arma dei massacri nell’America Latina, viene usata dalle gang salvadoregne a Los Angeles e dalle gang africane a Parigi. E’ un salto di linguaggio che disturba un po’”.

La replica di Crosetto – arrivata sul cellulare – è stata letta da Luca Telese a distanza di mezz’ora. A pescarla, tra i messaggi del suo cellulare, è stato Luca Telese: “Dice che quest’abitudine di parlare di altri in loro assenza, travisando le loro parole, non va bene”.

La Annunziata, visibilmente sorpresa, non ha tuttavia indietreggiato: “Vorrei dire a Crosetto che, essendo in televisione in diretta, considero difficile il fatto che si parli di altri alle spalle e non in presenza. E’ una cosa detta davanti a milioni di persone. Tutte le informazioni citate pubblicamente possono essere commentate. Crosetto, mi dispiace per lei, ma quella cosa del machete era proprio brutta. Mi può attaccare, ma io tengo il mio punto. Lei sa che non sono una persona che va sul personale, non c’era niente di personale. E’ stato un brutto passaggio”.