Anna Valle: età, marito e figli, dove vive, carriera e vita privata dell’attrice

Nel panorama dello spettacolo italiano, pochi volti sono riusciti a restare nel cuore del pubblico con la stessa grazia e continuità di Anna Valle. Nata a Roma il 19 giugno 1975, la Valle è diventata un volto familiare agli italiani prima grazie alla corona di Miss Italia, vinta nel 1995, poi attraverso una solida carriera di attrice, costruita con determinazione, impegno e scelte mirate.

Oggi, a distanza di quasi trent’anni dal suo debutto, Anna è senz’altro una delle interpreti più apprezzate della televisione italiana. Ecco qualche dettaglio in più sulla sua vita privata e professionale.

Dagli esordi in Sicilia al titolo di Miss Italia

Dopo aver trascorso l’infanzia a Ladispoli, Anna si è trasferita in Sicilia con la madre e la sorella dopo la separazione dei genitori. Da piccola praticava diversi sport tra cui atletica leggera, pattinaggio a rotelle e ginnastica artistica. A Lentini, il paese d’origine della madre, ha frequentato il liceo classico e ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo calcando le tavole del Teatro greco di Siracusa, dove ha interpretato Mirrina in Lisistrata.

Nel 1995 la svolta: Anna ha vinto la corona di Miss Italia, con il titolo di “Miss Sicilia”. In quel periodo lavorava già nel negozio di biancheria intima della madre e aveva accettato di partecipare al concorso solo dopo qualche insistenza.

Lo scettro di reginetta di bellezza le ha spalancato le porte del mondo dello spettacolo, conducendola a Miss Universo l’anno successivo e all’apparizione nel videoclip Giovane amante mia di Gianni Morandi.

Il successo in tv

Il sogno di diventare attrice si è concretizzato grazie alla grande popolarità raggiunta e a una formazione mirata. Anna ha studiato recitazione al Teatro Blu di Beatrice Bracco e ha iniziato a lavorare in fotoromanzi e a piccoli ruoli. La consacrazione è arrivata nel 1999 con la fiction di successo Commesse, dove ha recitato accanto a Nancy Brilli e Sabrina Ferilli.

Da lì, una lunga serie di ruoli da protagonista in fiction seguitissime come Cuore, Papa Giovanni – Ioannes XXIII, Callas e Onassis e Soraya. Ha poi interpretato la stilista Micol Fontana in Atelier Fontana – Le sorelle della moda, che ha sfiorato i 9 milioni di spettatori in Rai. Ha anche recitato al cinema in Le faremo tanto male, Sottovento!, Carnera – The Walking Mountain e L’età imperfetta, diretto dal marito Ulisse Lendaro.

In questi ultimi anni di attività, Anna Valle ha dimostrato la sua versatilità con ruoli intensi e contemporanei. Da Sorelle al ruolo di Irene nella serie La compagnia del cigno fino alla fortunata fiction Lea – Un nuovo giorno, di cui è stata anche il volto promozionale a Sanremo 2022. Tra i suoi progetti più recenti troviamo Le onde del passato (2025), una definitiva conferma di un percorso artistico sempre in evoluzione.

Vita privata

Dal 2008 Anna è sposata con Ulisse Lendaro, avvocato e produttore vicentino. I due si sono sposati con una cerimonia molto semplice in Comune. Insieme hanno due figli, Ginevra e Leonardo, e condividono anche progetti artistici.

Anna ha rivelato di aver conosciuto il marito a teatro, a Vicenza, dove attualmente vive. “Ho incontrato lì questa persona e da quel momento siamo rimasti insieme. Era venuto a vedere uno spettacolo e una delle ragazze che lavorava lì me lo ha presentato. Mi è piaciuto subito, poi abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo prodotto un film e abbiamo iniziato così a frequentarci, fino a stare sempre insieme”.

Anna è molto riservata, ma non ha mai nascosto il suo forte legame con la famiglia e con le sue origini. Riguardo al suo modo di essere mamma, Anna ha confessato di essere molto buona di fare anche, di tanto in tanto, qualche sfuriata. Per le vacanze, Anna ama alternare mare e montagna e non nasconde di fare spesso ritorno nella sua Sicilia.

È inoltre attivamente impegnata nel sociale ed è testimonial di associazioni benefiche come Mission bambini e Change Onlus, che dimostrano il suo desiderio di mettere la propria notorietà al servizio degli altri.