Anna Tatangelo, il figlio Andrea ha ormai 16 anni ed è la fotocopia di papà D’Alessio. La foto insieme

Traguardo importante in casa Tatangelo. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, Anna Tatangelo ha celebrato il sedicesimo compleanno del figlio Andrea, nato dalla storica relazione con Gigi D’Alessio.

La cantante ha condiviso una serie di scatti che ritraggono madre e figlio sorridenti, accompagnati da una dedica che sottolinea l’orgoglio per figlio.

“Oggi compi 16 anni e io sono così fiera di te”, ha esordito l’artista di Sora, definendo il figlio il suo “piccolo grande uomo” e sottolineandone le qualità caratteriali, descrivendolo come un ragazzo dal “cuore d’oro”.

Il post ha immediatamente intercettato l’attenzione del pubblico social, superando in poche ore i 100.000 like e raccogliendo oltre 4.000 commenti.

Il “digital party” tra affetto materno e auguri Vip

Il messaggio della Tatangelo non si è limitato a un semplice augurio di rito, ma ha voluto marcare il passaggio di Andrea verso l’età adulta. “Anche se stai crescendo, per me sarai sempre il mio bambino“, ha scritto la cantante, evidenziando il forte legame che li unisce.

Il post è diventato rapidamente un punto di ritrovo per diverse personalità del panorama dello spettacolo e della musica italiana, che hanno voluto lasciare un segno del proprio passaggio. Tra i commenti più rilevanti si leggono quelli di Sal Da Vinci, amico di lunga data della famiglia, ed Elisabetta Gregoraci, che hanno inviato i propri auguri pubblici al sedicenne.

Un legame solido oltre la cronaca rosa

Andrea, nato il 31 marzo 2010, è cresciuto lontano dai clamori eccessivi, nonostante la sovraesposizione mediatica dei genitori. Questo sedicesimo compleanno rappresenta un momento di serenità per Anna Tatangelo, che negli ultimi anni ha saputo gestire con discrezione l’equilibrio tra la carriera professionale e il ruolo di genitore. La dedica si conclude con un’espressione di affetto assoluto: “Ti amo più di quanto le parole possano dire”.

La nuova vita di Anna Tatangelo, mamma bis e nuovo amore

Anna Tatangelo il 3 gennaio ha dato il benvenuto alla piccola Beatrice in una clinica romana. La cantante, legata dal 2024 al calciatore Giacomo Buttaroni, corona così il desiderio di una “principessa” dopo la nascita di Andrea, avuto quindici anni fa con Gigi D’Alessio.

La storia con Buttaroni, allenatore lontano dalle luci dello spettacolo, è nata con discrezione in un centro sportivo ed è stata suggellata da una gravidanza vissuta con consapevolezza e maturità. Anna ha confessato di sentirsi una donna nuova rispetto alla prima maternità, trovando nel compagno una sintonia profonda basata su valori semplici e autentici.