Anna Tatangelo bellissima col pancione: la foto in costume emoziona i fan

La cantante è in dolce attesa e si sta godendo una pausa dal suo tour estivo in un bellissimo resort extra lusso, le immagini

Anna Tatangelo è all’incirca al quinto mese di gravidanza e, dopo essere stata impegnata con alcune tappe del suo tour estivo, si è presa una pausa per ricaricare le batterie e rilassarsi un po’. In quest’occasione ha condiviso alcune immagini in costume da bagno, mostrando una forma fisica a dir poco perfetta.

Lady Tata ha sempre avuto un corpo scultoreo ed era prevedibile che anche incinta sfoggiasse una perfetta forma fisica e le immagini, infatti, hanno emozionato i fan. La cantante di Soresa aveva annunciato la gravidanza con un post sui social, con un suo scatto in bianco e nero in cui si vedeva il pancino. Adesso, a distanza di più di un mese, invece, ha sfoggiato un bel pancione in costume da bagno, scatti tenerissimi in cui ha mostrato tutta la gioia che sta vivendo in questo momento.

Anna Tatangelo si gode le vacanze con il pancione

Anna Tatangelo ha deciso di staccare la spina per un po’ e, sebbene si sia esibita sul palco fino a qualche giorno fa, adesso ha deciso di riposarsi un po’. Così ha raggiunto il figlio Andrea D’Alessio in Sardegna, che probabilmente si trovava già lì con il padre e ha scelto un resort di lusso per rilassarsi al massimo.

Nei giorni scorsi la cantante ha condiviso le immagini della sua vacanza sui social e questa volta ha sfoggiato un bel pancione, che diventa sempre più grande. E’ ormai noto che lady Tata sia in dolce attesa, ma vedere le sue fotografie in costume da bagno ha emozionato non poco i suoi fan. Come sempre, anche incinta, ha una forma fisica impeccabile, a dimostrazione di come stia gestendo bene la gravidanza, per la quale al momento non sembra aver preso tanto peso.

La Tatangelo pare proprio che sia al settimo cielo, dopo l’annuncio della gravidanza in tanti si erano chiesti chi fosse il padre. Poi si è iniziato a parlare di Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio completamente estraneo al mondo dello spettacolo. Al momento, a parte alcune paparazzate, il suo compagno non è comparso negli scatti social, dunque non si sa se sia in vacanza con lei e il figlio o se la Tatangelo sia partita sola.

La fuga in Sardegna di Anna Tatangelo, comunque, ha fatto storcere il naso ad alcuni suoi fan. Secondo quanto raccontato da Deianira Marzano, che ha condiviso la segnalazione di un utente, la cantante sarebbe stata attesa per una delle tappe del suo tour in provincia di Trapani, dove però non sarebbe mai arrivata perché avrebbe cancellato il concerto “presentando un certificato medico”, come ha raccontato una fan di lady Tata all’esperta di gossip.

La Tatangelo non ha – al momento – risposto a questi attacchi e probabilmente non lo farà. Adesso si sta godendo una vacanza con il figlio Andrea e, dunque, non vorrà farsela rovinare da polemiche e critiche.