Anna Moroni, cosa fa oggi? La nuova vita lontano dalla tv e perché non lavora più con la Clerici

E’ stata per tanti anni il braccio destro di Antonella Clerici a La Prova del cuoco, dove ha appassionato il pubblico con numerose ricette e il suo modo di fare schietto, simpatico e affettuoso, proprio come tutte le nonne d’Italia. Eppure, Anna Moroni, 86enne romana, da tempo non appare più nel piccolo schermo, rimanendo però un dolce ricordo nel cuore del pubblico di Rai Uno. La cuoca ha scelto infatti una strada diversa, lontana dalle luci dei riflettori.

La bella notizia è che Anna, non ha mai abbandonato la sua passione. Secondo gli ultimi aggiornamenti la sua quotidianità si divide tra fornelli, famiglia e persino social network, dove condivide consigli, ricette e scorci della sua vita privata, mantenendo un contatto diretto e autentico con chi l’ha sempre seguita. La sua decisione di allontanarsi dalla televisione non è stata dettata da mancanza di voglia di lavorare, ma da un desiderio di rinnovamento e di maggiore libertà personale.

Tra Instagram, Facebook e la sua scuola di cucina a Roma, Anna Moroni ha trovato un nuovo modo di esprimere la sua creatività e il suo amore per l’arte culinaria. È una vita diversa, ma altrettanto intensa e appagante, che le permette di coniugare lavoro e famiglia senza compromessi.

La svolta social di Anna Moroni

Oggi Anna Moroni potrebbe essere definita una vera e propria influencer della cucina, riuscendo ad adattarsi ai nuovi strumenti digitali senza perdere la sua identità. Tra dirette, tutorial e post fotografici, la cuoca mostra ai follower non solo i piatti che ama preparare, ma anche piccoli trucchi e consigli pratici per rendere la cucina di tutti i giorni più piacevole e creativa.

La scuola di cucina a Roma rappresenta un’altra tappa fondamentale della sua vita. Qui, la Moroni trasmette agli allievi la passione e le tecniche che l’hanno resa famosa, creando uno spazio di formazione che unisce tradizione e modernità. L’impegno nell’editoria gastronomica completa il quadro di una professionista che non ha mai smesso di reinventarsi, dimostrando che l’amore per la cucina può trasformarsi in nuove opportunità.

Molti fan si chiedono ancora perché la storica collaborazione con Antonella Clerici si sia interrotta. La risposta l’ha data lei stessa in un’intervista nel 2018: “Quando Antonella è andata via, il produttore ha voluto cambiare tutto e non mi hanno cercato assolutamente”, fece sapere, anche se poco dopo, quando fu richiamata decise di non andare. Anna Moroni infatti, sentì il bisogno di prendere una strada differente, dettato da motivi personali e dal desiderio di ritagliarsi più tempo per sé e per la famiglia. Nonostante ciò, il legame con la Clerici è rimasto solido: le due hanno conservato stima e amicizia, e in questi anni non sono mancate le ospitate a “E’ sempre mezzogiorno”, dove la Moroni è stata sempre accolta con entusiasmo e commozione.

“Abbiamo lavorato insieme quasi vent’anni” – ha sottolineato anni fa la cuoca parlando della celebre conduttrice -. “Tra di noi c’è un legame speciale: lei per me è come una quarta figlia, è come se facesse parte della mia famiglia. So che tutto questo è ricambiato”

Oggi Anna Moroni vive a Roma insieme al marito Tonino, un compagno discreto e presente, con il quale ha costruito una famiglia solida, composta dai figli e dai nipoti. Nei momenti liberi, non mancano le visite a Gubbio, la città natale, e alle campagne umbre che l’hanno sempre ispirata.