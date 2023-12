Andreaa Sasu: chi è la Madre Natura della terza puntata di Ciao Darwin 9

La Madre Natura della terza puntata di ‘Ciao Darwin 9’, in onda, stasera, 8 dicembre 2023, è Andreaa Sasu.

Conosciamola meglio:

Chi è Andreaa Sasu Madre Natura di Ciao Darwin 9? Età, lavoro Instagram

Il suo profilo Instagram è @andreaasasu90. Ad oggi conta oltre 131 mila followers. E’ nata il 27 marzo 1991 sotto il segno dell’Ariete. Ha 32 anni. E’ una modella di origini rumene. Dopo il diploma, ha studiato Marketing e Pubblicità. Ha, però, seguito il fuoco sacro della moda volando subito in Italia per intraprendere la carriera di indossatrice.

Ha sfilato per molti tra i migliori stilisti al mondo e ha posato per i più grandi fotografi dell’area fashion.

Proviene da una famiglia numerosa. Ha quattro fratelli ed una sorella. In passato, ha avuto storie d’amore con il motociclista Andrea Iannone, l’imprenditore di moda Philippe Plein, il calciatore Riccardo Saponara. E’, inoltre, apparso, sui media di gossip del suo Paese, in compagnia di Amaury Nolasco, star della serie tv, conosciuta per il suo ruolo in ‘Prison Break’.

Chi è Andreaa Sasu ex tentatrice di Temptation Island

In Italia, l’attuale protagonista del programma di Paolo Bonolis, è conosciuta per la sua partecipazione, in qualità di tentatrice, a ‘Temptation Island’.

Tra i difetti, che si riconosce, primeggiano la testardaggine e la gelosia “mentre tra i miei pregi, credo di essere sensuale, solare, simpatica ed un’inguaribile romantica”.

“Sia sul lavoro che nella vita sono molto leale, sincera, non riesco ad avere una doppia personalità, inoltre salvaguardare la propria reputazione viene prima di ogni altra cosa anche prima del successo. Ad esempio quando ho iniziato la mia esperienza nel programma Temptation Island non sapevo come funzionasse, Maria De Filippi ci disse che non eravamo tentatrici e che non dovevamo eccedere, nonostante le raccomandazioni ci sono state alcune ragazze che hanno provocato in maniera subdola ed eccessiva, tutto ciò solo per farsi notare e per stare al centro dell’attenzione. Io purtroppo sono molto più riservata e comunque non so fingere. Nel momento in cui un ragazzo non mi piaceva io non mi avvicinavo, sono stata me stessa dall’inizio fino alla fine. Spesso mi sentivo fuori luogo, perché come nella vita privata non riesco a provarci con un ragazzo fidanzato. Credo molto nel valore della famiglia, e non cederei mai ai compromessi, spesso mi hanno proposto dei lavori e ruoli importanti mondo dello spettacolo ma non ho mai accettato perché in cambio dovevo vendere il mio corpo e la mia dignità, piuttosto ritorno a studiare oppure a fare qualche altro lavoro” (Intervista Bella.it).