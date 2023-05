Andrea Fabiano nuovo CCO di Blu Yazmine

Andrea Fabiano è il nuovo Chief Content Officer della Blu Yazmine: entra così a far parte del Consiglio di Amministrazione e affianca, dunque, Ilaria Dallatana e Francesca Canetta alla guida – e fondatrici nel 2020 – della società di produzione indipendente che ha nel suo portfolio tv programmi come Nudi per la vita, dedicato alla prevenzione e alla ricerca sul cancro – e in questo periodo in replica -, Quella Brave Ragazze, Cash or Trash – Chi offre di più?, ma anche di Benedetta Primavera, La Caserma, Canzone Segreta, Back to School, Confusi, Casa a Prima Vista. Un ventaglio di produzioni eterogenee, che copre buona parte della tipologia di offerta tv italiana, che da oggi si arricchisce anche dell’esperienza di Andrea Fabiano, che ricordiamo soprattutto alla direzione di Rai 1 e tra i principali artefici del ritorno dell’Eurovision Song Contest in Italia – e dell’Italia all’ESC – insieme alla regina Raffaella Carrà.

Il curriculum di Fabiano, però, non è certo ‘fermo’ all’esperienza di direttore di Rai 1, incarico che ricoprì dal febbraio 2016 all’ottobre 2017, quando andò alla direzione di Rai 2. La sua esperienza nel campo dell’intrattenimento e dei media è più che ventennale e va dal marketing all’editoriale. Entrato nel settembre 1999 nella Direzione Marketing Rai – di cui assume la Vicedirezione nel gennaio 2013 – diventa poi Vicedirettore Marketing e Palinsesto di Rai 1 el febbraio 2015; un anno dopo viene nominato Direttore di Rai 1 e nell’ottobre 2017 Direttore di Rai 2. A maggio 2019 assume il ruolo di Responsabile Editoriale di Viva RaiPlay!, primo esperimento di varietà live online, e nel settembre dello stesso anno entra nel Gruppo TIM come VP Multimedia di TIM e Chief Executive Officer di TIMVISION Srl, con la responsabilità dell’omonima piattaforma e degli altri servizi di intrattenimento del Gruppo. A gennaio 2021 viene nominato VP Strategy & Transformation di TIM e successivamente Consigliere di Amministrazione di Olivetti SpA. È attualmente docente di Marketing dell’editoria all’Università Roma Tre e di Marketing all’Università Sapienza di Roma.

L’ingresso di Fabiano nella Blu Yazmine è ovviamente celebrato da Ilaria Dallatana e Francesca Canetta come un innesto utile alla crescita della società:

Accogliamo con grande entusiasmo Andrea nella nostra famiglia Blu Yazmine, certe che tutti insieme contribuiremo alla crescita della Società con piena soddisfazione professionale e personale

dichiarano le fondatrici. Non può che far eco Fabiano, che torna a lavorare con Dallatana e Canetta, incrociate nel lungo percorso in Rai:

Sono felice e onorato di tornare a lavorare al fianco di Ilaria e Francesca e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura con loro e tutta la squadra di Blu Yazmine. È elettrizzante poter diventare parte di una realtà imprenditoriale così dinamica e creativa. Per me questa nomina rappresenta un’importante opportunità per contribuire alla crescita e allo sviluppo strategico della società e per articolare ulteriormente la mia esperienza nel settore televisivo, vivendone un versante diverso rispetto a quelli in cui ho operato finora.

Attendiamo, ora, i loro nuovi progetti tv. In bocca al lupo