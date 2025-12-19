Andrea Delogu esce allo scoperto: chi è la nuova fiamma Alessandro Marziali

La conduttrice Rai è stata pizzicata con il nuovo compagno, le immagini sarebbero piuttosto eloquenti: chi è lui

Una delle grandi certezze di quest’edizione di Ballando con le Stelle è sicuramente la grande sintonia che si è creata tra Andrea Delogu e il suo partner artistico, Nikita Perotti. La coppia è talmente affiatata che già dalle prime puntate si è iniziato a ipotizzare un possibile flirt tra i due, ampiamente smentito da entrambi. Adesso le ultime indiscrezioni del mondo del gossip parlano di una nuova fiamma per la concorrente di Ballando con le Stelle, un uomo con cui è stata pizzicata fuori casa sua.

Il volto Rai è stata paparazzata da Chi in compagnia di un ragazzo, Alessandro Marziali, in atteggiamenti piuttosto intimi. Ma chi è l’uomo misterioso che potrebbe aver rubato il cuore di Andrea Delogu?

Andrea Delogu, altro che Nikita Perotti: la nuova fiamma è Alessandro

Quando i rumors su un possibile flirt tra Andrea Delogu e Nikita Perotti erano iniziati a circolare, anche Selvaggia Lucarelli nel corso di una puntata di Ballando con le Stelle ci aveva messo il suo zampino, chiedendo in modo diretto a entrambi se ci fosse qualcosa. In quell’occasione la conduttrice Rai aveva spiegato come si volessero bene: “Non stiamo insieme! Ci vogliamo molto bene. C’è un legame molto forte e un sentimento tanto profondo. Sono tanto felice e il nostro rapporto non finirà qui dentro”.

La Delogu in più occasioni, anche sui social, ha ribadito che tra lei e Nikita ci sarebbe solo una bellissima amicizia. A dimostrarlo adesso c’è anche il servizio di Chi, che l’ha immortalata in compagnia di Alessandro Marziali. Dopo la fine della relazione con Luigi Bruno, la concorrente di Ballando con le Stelle potrebbe aver ritrovato l’amore. Secondo le immagini pubblicate dal citato settimanale, la coppia – o presunta tale – avrebbe trascorso una romantica serata con una cena al ristorante, proseguita con una passeggiata con il cane della Delogu e terminata sotto casa di lui con un bacio.

Dalle pagine del magazine si legge: “Quello che la Delogu scambia con Alessandro Marziali in queste foto, infatti, è proprio un bacio. E non metaforico”. Ma chi è la presunta nuova fiamma di Andrea Delogu? Sempre dalle pagine di Chi si legge che sarebbe lontano dal mondo dello spettacolo e non ci sarebbero molte informazioni sul suo conto, fatta eccezione per quelle che si vedono sul suo profilo Instagram, dove ci sono molte immagini di viaggi. La notizia della presunta nuova fiamma di Andrea Delogu ha spiazzato i fan della coppia – che coppia non è – composta dalla conduttrice e Nikita Perotti, in tanti si aspettavano un lieto fine al termine di Ballando con le Stelle. Ma, a quanto pare, la conduttrice Rai e il ballerino professionista sono davvero solo buoni amici.