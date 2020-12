Analisi Auditel della serata di venerdì 4 dicembre 2020

Partiamo con l’analisi auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 20% di share e con la curva nera del Tg La7 che si porta fin verso il 6% di share. A seguire poi abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che arriva al 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che scorre fra il 15 ed il 21% di share, mentre la curva arancione di Striscia la notizia si posiziona subito sotto. Terza la curva nera di Otto e mezzo che arriva al 9% di share, seguita dalla curva verde di Un posto al sole e da quella gialla di Stasera Italia.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con la seconda puntata dello spettacolo musicale The voice senior, curva questa che scorre fra il 15 ed il 20% di share. La curva arancione del Grande fratello vip 5 ha i suoi affezionati fans che la fanno appoggiare sulla consueta linea del 15% di share. Tutte le altre curve scorrono nei pressi della linea del 5% di share, con la curva verde della Rete 3 che fa da fanalino di coda.

Seconda serata con la curva di The voice senior che si alza ulteriormente e tocca il 24% di share, vincendo il confronto con la curva arancione del Grande fratello vip 5 che si ferma di qualche punto sotto e con Rai1 che si mette in cascina un titolo vincente. Il dato di sovrapposizione (21:48-24:16) vede davanti The voice senior con il 19,08% di share e 4.148.429 telespettatori a fronte del 16,58% e 3.604.379 telespettatori per Grande fratello vip 5. Non solo quindi il nuovo programma di Rai1 prodotto insieme a Fremantle non perde il confronto con il reality di Canale 5, ma cresce in share ritagliandosi quindi un posto ben preciso (diverso dal target del GF) nel panorama televisivo nostrano. Poi terminato il nuovo spettacolo condotto da Antonella Clerici (che ora ha finalmente la sua prima serata) il Gf vip 5 ha campo libero toccando il 32% di share sul finale di puntata.