Analisi Auditel della serata di venerdì 21 giugno 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 19% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 9% di share. La curva rossa del Tg2 arriva al 6%. .

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con le prime fasi di Olanda-Francia del Campionato europeo di calcio 2024, curva questa che s’inerpica fino a sfondare il muro del 30% di share. Abbiamo poi la curva arancione di Canale 5 che scorre fin verso la soglia del 14% di share con Paperissima sprint. Ecco poi le curve di Rai3, La7 ed Italia 1 che scorrono appena sotto la linea dl 10% di share. Chiudono le curve di Rai2, Rete4, Nove e ultimissima quella di Tv8 con Tris per vincere.

Prime time con la curva blu di Rai1 davanti con la telecronaca diretta di Olanda-Francia valevole per il Campionato europeo di calcio 2024, curva questa che nel secondo tempo, cosi come è accaduto nel primo tempo, riesce a toccare la soglia del 34% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con La rosa della vendetta nella corsia che va dal 10 al 15% di share. Quindi troviamo la curva gialla di Quarto grado le storie che tocca il 15% in seconda serata, raggiungendo e superando le curve delle due ammiraglie.

Seconda serata poi con la curva blu di Rai1 che cala fin verso il 10% con Notti europee, superata dalla curva arancione di Canale 5 che tocca il 15% con Segreti di famiglia.