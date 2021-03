Analisi Auditel della serata di venerdì 12 marzo 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre sulla linea del 20%, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 7% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che si fa trovare da quelle parti.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte dal 16% e arriva al 23% di share. Segue la curva arancione di Striscia la notizia che scorre fra il 15 ed il 17% di share. Abbiamo poi la solita curva nera di Otto e mezzo al 9%, seguita dalla curva verde di Un posto al sole e da quella gialla di Stasera Italia.

Prime time con la curva blu del nuovo varietà di Rai1 Canzone segreta al comando stabile per tutto il periodo a cavallo della linea del 20% di share. Picco in valori assoluti di 5.642.000 telespettatori alle ore 21:55 durante l’ottima performance di Stefano Fresi in “Sexy tango“. Segue nella corsia che va dal 10 al 15% di share la curva arancione di Canale 5 con la replica di Ciao Darwin 8 terre desolate. Terza pizza per la curva gialla di Rete 4 con il programma di inchiesta giornalistica Quarto grado, curva questa che si posiziona nel corridoio che va dal 5 al 10% di share.

Seconda serata con la curva arancione del finale della replica di Ciao Darwin 8 che in solitaria chiude al 17% di share, mentre in seguito vediamo la curva blu di Tv7 prevalere di poco su tutte le altre ben al di sotto della linea del 10% di share.