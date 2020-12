Analisi Auditel della serata di venerdì 11 dicembre 2020

Partiamo con l’analisi auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è nettamente al comando poco sotto la soglia del 25% di share e con la curva arancione di Canale 5 che scorre poco sopra la soglia del 20%, mentre la curva nera del Tg La7 è poco sopra la soglia del 5% di share.

L’access time vede in testa la curva blu dei Soliti ignoti che scorre fra il 15 ed il 22% di share, con la curva arancione di Striscia la notizia subito sotto. Abbiamo poi la curva nera di Otto e mezzo che scorre poco sopra quella verde di Un posto al sole fra il 5 ed il 9% di share

Prime time con la curva blu di Rai1 con lo spettacolo musicale The voice senior che scorre al comando nella corsia che va dal 15 al 20% di share e con la curva arancione del Grande fratello vip 5 che si posiziona a cavallo della linea del 15% di share. Tutte le altre curve sono schiacciate nei pressi della linea del 5% di share.

Seconda serata con la curva blu di The voice senior che s’impenna toccando il 25% di share, dimostrandosi una curva in piena salute, mentre la curva arancione del Grande fratello vip 5 si ferma sulla linea del 20% di share. Il nuovo programma condotto da Antonella Clerici vince dunque nuovamente la sfida con Il grande fratello vip 5, vittoria rafforzata anche dal dato di sovrapposizione fra le due proposte televisive (21:49-24:15) con The Voice senior che ottiene il 19.2% di share con 4.300.000 telespettatori ed il Grande fratello vip 5 che fa registrare il 15.4% di share con 3.500.000 telespettatori. Da sottolineare l’ottimo posizionamento dei neri pubblicitari nel varietà di Rai1 (registrato).

Poi la curva arancione del Grande fratello vip 5 vola in solitaria fin oltre la soglia del 30% di share chiudendo all’una e venti di notte .