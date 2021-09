Analisi Auditel della serata di venerdì 10 settembre 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 tocca la soglia del 7% di share.

L’access time vede in testa di un soffio la blu di Rai1 con il programma musicale Seat music awards, curva questa che si posiziona sulla linea del 15% di share, seguita da molto vicino dalla curva arancione di Canale 5 con il varietà Paperissima sprint, mentre la sfida degli access informativi è vinta dalla curva gialla di Rete 4 con Stasera Italia.

Prime time con la curva blu di Rai1 nettamente al comando con lo spettacolo musicale Seat music awards fin verso la soglia del 22% di share. Picco in valori assoluti della serata alle ore 21:49 con 4.516.000 telespettatori ed il 21,76% di share con Loretta Goggi. Segue la curva arancione di Canale 5 con il film A star is born, curva questa che si appoggia sulla linea del 10% di share. Bene come sempre la curva gialla di Rete 4 con Quarto grado che arriva a superare la soglia del 10% di share e qui siamo alla seconda serata con la curva blu di Rai1 che scende al 10% di share.