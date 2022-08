Analisi Auditel della serata di sabato 6 agosto 2022

Funziona e anche molto bene in replica la riproposizione di The voice senior che vince nettamente la serata del sabato, con lo Show dei record che segue a distanza, mentre si dimostra sempre forte il capolavoro di Sergio Leone Per qualche dollaro in più che si guadagna la medaglia di bronzo.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che risulta essere al comando fin verso il 28% di share, mentre la curva arancione del Tg5 si ferma sulla soglia del 21% di share. Segue fin verso il 6% di share la curva nera del Tg La7, poi c’è la curva rossa del Tg2 delle 20 e 30 che si ferma all’8% di share.

L’access time vede in testa fin verso il 24% di share la curva blu di Rai1 con Techetechetè, in calo e la curva arancione di Canale 5 con il varietà Paperissima sprint che segue fin verso il 18% di share. Fra le altre curve affiora quella nera di La7 con In onda che tocca il 7% di share.

La prima serata vede in testa la curva blu di Rai1 con la replica dello spettacolo musicale The voice senior, curva questa che risulta essere in salute partendo dal 18% e arrivando a toccare la linea del 20% a fine emissione. Segue la replica del varietà di Canale 5 Lo show dei record, curva questa che tocca il 14% di share nella prima parte, per poi calare al 10% nella seconda e risalire in solitaria nel blocco di seconda serata in solitaria al 15% di share. Segue poi al terzo posto la curva verde di Rai3 con il capolavoro di Sergio Leone Per qualche dollaro in più.

Seconda serata abbiamo detto con la prevalenza della curva arancione di Canale 5 con il finale dello Show dei record, seguito dalla curva verde di Rai3 con l’immortale Un giorno in pretura che arriva al 10% di share.