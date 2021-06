Analisi Auditel della serata di sabato 5 giugno 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share, quindi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 tocca la soglia del 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno che si porta fin verso il 27% di share raggiungendo il picco dell’intera serata con 5.591.566 telespettatori e con la curva arancione di Striscia la notizia che si ferma al 15% di share. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 e quella di La7 con le rispettive trasmissioni che seguono al terzo e quarto posto.

Prime time con la curva blu di Rai1 con lo spettacolo musicale in diretta dall’Arena di Verona del Volo dedicato ad Ennio Morricone al comando fra il 25 ed il 30% di share e oltre 5 milioni di telespettatori, con una Rai1 che ritrova in questo tipo di offerte il suo DNA. Segue a debita distanza la curva arancione di Canale 5 con la replica del varietà The winner is sulla linea del 10% di share e circa 2 milioni di irriducibili. Abbiamo poi un mix di curve al terzo posto con le linee di Italia 1 e La7 all’ultimo posto attorno al 2% di share.

Seconda serata con la fiammata finale in solitaria della curva di Canale 5 con la replica di The winner is attorno al 17% di share, quindi è la curva di Rai1 al comando poco sopra il 10% di share con la proiezione del film di Giuseppe Tornatore Nuovo cinema Paradiso con la colonna sonora del maestro Ennio Morricone.