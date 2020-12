Analisi Auditel della serata di sabato 5 dicembre 2020

Partiamo con l’analisi auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 24% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 20% di share e con la curva nera del Tg La7 che si porta fin verso il 5% di share. A seguire poi abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che arriva al 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che scorre fra il 15 ed il 21% di share, mentre la curva arancione di Striscia la notizia si posiziona di qualche punto sotto. Terza la curva verde delle Parole della settimana di Rai 3.

Prime time con la curva arancione dello spettacolo musicale All together now al comando fra il 15 ed il 20% di share, mentre la curva blu di Rai1 con il programma musicale Ciao Stefano si posiziona nella corsia precedente, quella cioè che va dal 10 al 15% di share. Terza è la curva azzurra di Italia 1 che trasmetteva il film Inside out, curva questa che si posiziona subito sotto la soglia del 10% di share. Quarta piazza per la curva verde del bel film di Wlater Veltroni trasmesso da Rai3 Edizione straordinaria, curva questa che chiude al 9% di share.

Seconda serata con la curva arancione del finale di puntata di All together now al 20% di share, seguita subito dalla curva blu di Rai1 con Ciao Stefano. La seconda serata poi prosegue con la curva dello Speciale Tg5 al comando nei pressi della linea del 10% di share, seguita dalla curva blu del Premio Agnes 2020.