Analisi Auditel della serata di  sabato 3 ottobre 2020

Partiamo con l’analisi auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso il 22% di share al primo posto, ma più bassa stante la mancanza del traino dell’Eredità prima. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la solita soglia del 20% di share con la curva nera del Tg La7 che si porta fin verso il 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che arriva al 10% di share.

L’access time vede un testa a testa fra le curve di Ballando con le stelle tutti in pista e Striscia la notizia fra il 15 ed il 19% di share e con la curva del Tg satirico di Canale 5 che poi quando va in nero Rai1 si porta al comando fin verso il 21% di share. Fra le altre curve affiora quella verde del varietà Le parole della settimana su Rai3 che però non va oltre il 6% di share.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 con il varietà Tu si que vales al comando fin verso il 25% di share e con la curva blu di Ballando con le stelle che scorre piatta sulla linea del 20% di share. Fra le altre curve pare affiorare quella rossa di Rai2 con il telefilm SWAT attorno al 6% di share.

Seconda serata con le curve di Ballando con le stelle e Tu si que vales che si rincorrono da vicino a cavallo della soglia del 25% di share e con la curva dello show di Rai1 che tocca il 27% di share, mentre quella del varietà di Canale 5 che tocca il 29% di share.

