Analisi Auditel della serata di sabato 20 luglio 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

Partiamo come di consueto con la sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 26% di share. Segue attorno al 18% la curva arancione del Tg5, mentre la curva nera del Tg La7 si ferma al 7% di share.

La sfida dell’access time è vinta dalla curva arancione di Paperissima sprint che partita al 14% poi arriva al 19% di share. La curva blu di Techetechetè è calante, come spesso le accade in questa stagione, partendo dal 18% e chiudendo al 15% di share. Seguono le curve di La7 ed Italia 1 attorno al 9% di share.

Prime time con la sfida fra le repliche di Boomerissima e Lo show dei record vinta nella prima parte della serata dal varietà di Canale 5, con la relativa curva arancione che tocca il 14% di share. Poi è la curva blu dello show di Rai1 che chiude al comando pure al 14% di share. Segue la curva rossa di Rai2 attorno al 7% e tutte le altre sono sotto.

Seconda serata con il campo libero per la replica dello Show dei record in solitaria, con tutte le altre curve che seguono e con quella viola di Nove che affiora sulle altre fin verso il 6% di share con Faking it bugie criminali.