Analisi Auditel della serata di sabato 18 dicembre 2021

La finale di Ballando con le stelle 2021 vince nettamente la serata con picco in valori assoluti di 5.218.287 telespettatori alle 21:37 e picco del 44% sulla proclamazione della coppia vincitrice notte tempo. Il sontuoso e costoso spettacolo musicale dedicato a Claudio Baglioni da Mediaset ferma Canale 5 al 14% di share (più o meno) e beh, c’è poco altro da aggiungere.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il varietà Ballando con le stelle tutti in pista, curva questa che si appoggia sulla linea del 20% di share. Seguono tutte le altre curve dal 5% in giù, con quella verde del varietà di Rai3 Le parole che affiora sulle altre.

Prima serata con la curva blu di Rai1 nettamente al comando con la finale di Ballando con le stelle 2021, curva questa che si posiziona subito sotto la linea del 25% di share, per poi appoggiarsi per il resto del prime time proprio su questa soglia. Segue attorno al 14% la curva arancione dello spettacolo musicale Uà con Claudio Baglioni su Canale 5, curva questa che resta stabile sostanzialmente su questa soglia.

Seconda serata con l’assolo della curva del varietà di Rai1 Ballando con le stelle che tocca il 44% di share sul finale di emissione, segue la curva di Canale 5 sulla soglia del 10% di share.