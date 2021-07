Analisi Auditel della serata di sabato 17 luglio 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 18% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share, quindi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 tocca la soglia del 10% di share.

L’access time vede in testa la blu di Rai1 con il programma di varietà Techetechetè, curva questa che scorre piuttosto stabile attorno al 18% di share. Abbiamo poi la curva arancione di Paperissima sprint che raggiunge sul finale di puntata il 15% di share. Segue un mix di curve attorno al 5% di share con la linea gialla di Stasera Italia estate che sembra affiorare sulle altre.

Prime time con la curva blu di Rai1 che risulta essere al comando per tutta la sera con la replica di The voice senior 1, curva che staziona in solitaria nella corsia che va dal 10 al 15% di share, con picchi sul finale di puntata al 19% di share. Segue a distanza la curva di Canale 5 con la replica dello spettacolo musicale All together now, curva questa che si posiziona attorno al 9% di share, per poi chiudere di qualche punto sopra. Fra le altre curve affiora quella verde di Rai3 che al termine di Braveheart tocca il 10% di share.