Analisi Auditel della serata di sabato 16 gennaio 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è nettamente al comando sopra la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre sulla linea del 20%, mentre la curva nera del Tg La7 è sulla linea del 5% di share. La curva rossa del Tg2 delle 20:30 arriva al 7% di share.

L’access time vede in testa la curva arancione di Striscia la notizia, curva questa che scorre fra il 15 ed il 21% di share, con la curva blu di Affari tuoi viva gli sposi che si posiziona a metà strada nella corsia che va dal 15 al 20% di share. La curva verde del varietà di Rai3 Le parole della settimana arriva sul finale di emissione al 9% di share.

Prime time con la curva arancione del varietà di Canale 5 C’è posta per te che si porta subito al comando fra il 20 ed il 25% di share, con la curva blu del gioco a premi di Rai1 Affari tuoi viva gli sposi che rimane per tutto il tempo con il suo affezionato pubblico a metà strada nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Terza la curva verde di Rai3 con il bel film Il tabaccaio di Vienna, curva in crescita nel corso della serata grazie all’ottima permanenza fino a sfondare la linea del 10% sul finale di proiezione.

Che dire della seconda serata? Solito assolo della curva arancione di C’è posta per te che tocca la linea del 40% di share, con la curva blu di Rai1 che segue davvero a distanza siderale, cioè sulla linea del 5% con il documentario sulla rivolta a Capitol Hill delle scorse settimane.