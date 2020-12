Analisi Auditel della serata di sabato 12 dicembre 2020

Partiamo con l’analisi auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è nettamente al comando poco sotto la soglia del 25% di share e con la curva arancione di Canale 5 che scorre a cavallo della linea del 20%, mentre la curva nera del Tg La7 è poco sopra la soglia del 5% di share.

L’access time vede in testa la curva arancione di Striscia la notizia, curva questa che parte al 15% per chiudere al 22% di share. Segue la curva blu di Telethon Festa di Natale che parte al 15% per scendere fin verso il 10% di share, mentre la linea verde delle Parole della settimana si ferma al 9% di share.

Prime time con la curva arancione della finale su Canale 5 di All together now che è al comando nella corsia che va dal 15 al 20% di share, mentre la curva blu di Telethon Festa di Natale si ferma attorno al 10% di share. Segue la curva azzurra di Italia1 con il lungometraggio Il mondo di domani che poi sul finale tocca l’11% di share superando la curva blu di Rai1

Seconda serata con la curva di arancione di Canale 5 con la finale di All together now che chiude al 29% di share e con tutte le altre curve che scorrono ben al di sotto della soglia del 10% di share.