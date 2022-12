Analisi Auditel della serata di sabato 10 dicembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto dalle 19:00 con la curva blu dell’Eredità mondiali al comando fra il 25 ed il 30% di share, segue la curva arancione di Caduta libera nella corsia che va dal 15 al 20% di share. Abbiamo poi la curva blu del Tg1 nella corsia che va dal 15 al 20% di share e ben sotto la curva verde dei Tg Regionali che tocca il 17% di share. Abbiamo poi la curva arancione del Tg5 delle 20 che scorre sulla linea del 18% di share e poco più, mentre la curva del Tg La7 si ferma sotto la consueta soglia del 5% di share. Abbiamo poi la curva blu del primo tempo di Inghilterra-Francia al comando poco sopra la soglia del 45% di share.

Nel territorio dell’access time prevale la curva di Rai1 con il secondo tempo di Inghilterra-Francia, con la relativa curva blu che tocca il 49% di share. Segue fin verso il 12% la curva arancione di Striscia la notizia, quindi a seguire la curva di Rai3 con il varietà Le parole.

Prima serata con la curva blu del finale di Inghilterra-Francia al comando al 49% di share, quindi terminata la partita c’è il calo della curva di Rai1 con il varietà Il circolo dei mondiali, curva questa che va a stazionare nella corsia che va dal 10 al 20% di share. Abbiamo poi la curva arancione del varietà Grande fratello vip 7 che scorre nei pressi della soglia del 20% di share, per poi decollare in solitaria fino a toccare il 30% di share in seconda serata.