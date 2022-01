Analisi Auditel della serata di sabato 1 gennaio 2022

Danza con me vince la serata di Capodanno con un prodotto che ormai è diventato come il messaggio di fine anno del capo dello Stato, prevale anche grazie ad una contro programmazione debole con il film Natale al Sud che viene raggiunto da Mamma ho perso l’aereo, il primo su Canale 5 ed il secondo su Italia 1. In crescita su Rai3 la performance del capolavoro di Sergio Leone C’era una volta in America.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre nettamente al comando sulla linea del 25% di share con la curva del Tg5 che scorre poco sotto la soglia del 20% di share, mentre la curva del Tg La7 si posiziona sulla linea del 5% di share. La curva rossa del Tg2 delle 20:30 arriva all’8% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che tocca il 24% di share, mentre la curva arancione di Striscia la notizia è seconda e si accomoda sulla linea del 15% di share, mentre scorrono appaiate le curve di Italia 1 e Rai3 attorno al 6% di share.

Prima serata con la curva blu di Rai1 al comando con l’intrattenimento Danza con me, curva questa che parte al 20% di share per poi perdere punti strada facendo chiudendo al 19% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con il film Natale al sud, curva questa toccata poi dalla curva di Italia 1 con il film Mamma ho perso l’aereo, Abbiamo poi la curva verde di Rai3 in costante crescita con il capolavoro di Sergio Leone C’era una volta in America, curva questa che in seconda serata arriva al 14% di share.